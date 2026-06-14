1. FC Lok Leipzig im 8:2-Torrausch, BFC Dynamo verliert

Regionalliga Nordost der A-Junioren

BFC Dynamo – VFC Plauen 2:4

Der VFC Plauen setzte sich mit 4:2 beim BFC Dynamo durch. Die Gäste gingen in der 36. Minute mit 1:0 in Führung, ehe sie in der 55. Minute auf 2:0 erhöhten. Der BFC Dynamo kämpfte sich zurück: Max Ramoth verkürzte in der 60. Minute auf 1:2. Nur zwei Minuten später fiel der Ausgleich zum 2:2 durch ein Eigentor eines Plauener Spielers. Die Gäste schlugen jedoch zurück und gingen in der 71. Minute erneut in Führung. In der zweiten Minute der Nachspielzeit machten sie mit dem Treffer zum 4:2 alles klar.

Tennis Borussia Berlin – 1. FC Frankfurt 2:2

Die Gäste erwischten einen Blitzstart. Bereits in der dritten Minute traf Finn-Luca Sperling zum 1:0 für den 1. FC Frankfurt. Tennis Borussia antwortete schnell und glich durch Mirac Balsüzen in der zehnten Minute aus. Direkt nach Wiederanpfiff brachte Milad Faghiri die Berliner in der 46. Minute erstmals in Führung. Lange sah es nach einem Heimsieg aus, ehe Moritz Haase in der 87. Minute zum 2:2-Endstand traf.

SFC Stern 1900 – 1. FC Neubrandenburg 04 1:2

Der SFC Stern 1900 ging in der 38. Minute durch Paul Erik Mhoro mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte jedoch Misha Kurghinyan die Partie. Er erzielte in der 54. Minute den Ausgleich und traf in der 88. Minute auch zum 2:1-Sieg für den 1. FC Neubrandenburg 04.

FC Förderkader Rene Schneider – FC Hertha 03 Zehlendorf 3:4

Die Gäste aus Berlin gingen bereits in der ersten Minute durch Jayden Joel Fofie in Führung. Der FC Förderkader Rene Schneider glich durch Finn Ole Clasen in der 18. Minute aus. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit erzielten die Gastgeber in der 46. Minute das 2:1. Til Frieberg erhöhte in der 61. Minute sogar auf 3:1. Doch Hertha 03 Zehlendorf gab nicht auf. Fynn Hartl verkürzte in der 85. Minute auf 2:3, ehe Aladji Dieye nur eine Minute später zum 3:3 traf. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Samet Ögüt schließlich der umjubelte Siegtreffer zum 4:3.

BFC Preussen – 1. FC Lokomotive Leipzig 2:8

Der 1. FC Lokomotive Leipzig dominierte die Partie von Beginn an. Tidjane Rafael Sousa Balde erzielte in der dritten Minute das 1:0 und erhöhte in der 31. Minute auf 3:0. Dazwischen traf Julian Lempe in der 27. Minute zum 2:0. Kurz vor der Pause stellte Ben-Luca Schwab in der 45. Minute auf 4:0.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Mohammed Alhasan in der 50. Minute für den BFC Preussen auf 1:4. Die Leipziger antworteten jedoch mit einem Doppelschlag von Daniil Turchyn, der in der 59. und 64. Minute traf. Jan Wiedemann erzielte in der 83. Minute das 2:6. In der Schlussphase erhöhte Julian Lempe mit seinem zweiten Treffer in der 88. Minute auf 7:2, bevor Samim Bigi in der 90. Minute den 8:2-Endstand markierte.

FC Mecklenburg Schwerin – Berliner SC 2:1

Der FC Mecklenburg Schwerin ging in der 19. Minute durch Serag el Dino Omar mit 1:0 in Führung. Der Berliner SC kam durch Frank Junior Uzor in der 54. Minute zum Ausgleich. Als vieles auf ein Unentschieden hindeutete, erzielte Clemens Kröger in der 87. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1-Sieg für die Gastgeber.

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