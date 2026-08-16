1. FC Lok Leipzig gewinnt 4:0, BFC Dynamo und Berliner SC top

Vor 80 Zuschauern erwischte der Berliner SC einen starken Start. Lavri-Tche Fosso Labi brachte die Gastgeber in der 12. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Telmuun Manaljav in der 33. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur zwei Minuten später war erneut Lavri-Tche Fosso Labi zur Stelle und stellte auf 3:0. Nach der Pause ging es für den Berliner SC erfolgreich weiter. Hamza Korbosli erhöhte in der 51. Minute auf 4:0. In der Schlussphase legte Adem Demir mit einem schnellen Doppelpack nach und machte in der 76. und 77. Minute aus dem 4:0 ein 6:0. Dabei blieb es.

45 Zuschauer sahen einen spannenden Schlagabtausch. Ali Badem brachte den FC Hertha 03 Zehlendorf in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Der BFC Dynamo antwortete noch vor der Pause: Ben van Bernum erzielte in der 39. Minute den 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drehte Dynamo die Partie. Prosper Osawe traf in der 55. Minute zum 2:1, ehe Yahya Madi nur drei Minuten später auf 3:1 erhöhte. Doch Zehlendorf gab sich noch nicht geschlagen. Ali Badem verkürzte in der 78. Minute auf 2:3. Zu mehr reichte es nicht, sodass der BFC Dynamo den knappen Sieg ins Ziel brachte.

FSV Zwickau – FC Mecklenburg Schwerin 2:2

Vor 150 Zuschauern ging der FC Mecklenburg Schwerin in der 32. Minute durch Serag el Dino Omar per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Der FSV Zwickau kam nach der Pause zurück und erzielte in der 61. Minute den 1:1-Ausgleich. In der 89. Minute gelang Zwickau sogar die 2:1-Führung. Doch die Partie war damit noch nicht entschieden. In der 90.+5. Minute schlug Clemens Kröger für den FC Mecklenburg Schwerin zu und erzielte noch den 2:2-Ausgleich.

VFC Plauen – 1. FC Lokomotive Leipzig 0:4

47 Zuschauer sahen einen klaren Erfolg des 1. FC Lokomotive Leipzig. Samim Bigi brachte die Gäste in der 23. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause sorgte Hugo Sawetzki mit einem schnellen Doppelpack für die Vorentscheidung. Er erhöhte in der 52. Minute auf 2:0 und legte nur drei Minuten später das 3:0 nach. Samim Bigi setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt zum 4:0.

Tennis Borussia Berlin – 1. FC Frankfurt 3:0

Vor 60 Zuschauern ging Tennis Borussia Berlin in der 18. Minute durch Gabriel Banecki mit 1:0 in Führung. Lange blieb es bei diesem knappen Vorsprung, ehe Aaron Adote Akuete in der 60. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur vier Minuten später sorgte Jalil Patrick Fredrick mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung. Tennis Borussia brachte den Vorsprung anschließend über die Zeit.

SFC Stern 1900 – SC Staaken 1:0

Vor 67 Zuschauern fiel die Entscheidung in der 72. Minute. Der SFC Stern 1900 erzielte das 1:0 (72.) und sicherte sich damit den Sieg gegen den SC Staaken.

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