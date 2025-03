– Foto: Imago Images

1. FC Lok Leipzig dominiert Spitzenspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena Regionalliga Nordost: Die Übersicht über die Partien des 25. Spieltags.

Am 25. Spieltag der Regionalliga Nordost bleibt der 1. FC Lok Leipzig souverän, während Hertha BSC II nach dem Erfolg gegen Viktoria 1889 Berlin in der Tabelle nach oben klettert. Greifswald und Zehlendorf trennen sich torlos.

Altglienicke und Babelsberg begegneten sich in einem Duell aus dem Tabellenmittelfeld, das am Ende leistungsgerecht 1:1 endete. Die Gastgeber hatten zuletzt ein 0:0 gegen den FSV 63 Luckenwalde erzielt. Babelsberg stand nach dem 0:2 gegen Rot-Weiß Erfurt unter Druck, um nicht weiter abzurutschen. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Shean Mensah die VSG in der 69. Minute in Führung. Doch die Gäste aus Babelsberg glichen durch Andor Bolyki nur fünf Minuten später aus. Bereits das Hinspiel endete 0:0, und auch diesmal konnten sich beide Teams nicht entscheidend absetzen.

---

Eilenburg und Zwickau trennten sich torlos. Während die Gastgeber nach dem 3:0-Sieg bei Viktoria Berlin mit Selbstvertrauen antraten, hätte Zwickau mit einem Sieg auf Rang drei vorrücken können. Doch die Mannschaft tat sich schwer, die Defensive der Hausherren zu durchbrechen. Eilenburg hatte das Hinspiel noch mit 2:3 in Zwickau verloren, diesmal hielten sie jedoch defensiv kompakt dagegen. Trotz vereinzelter Chancen auf beiden Seiten blieb es am Ende beim torlosen Remis. ---

Erfurt verpasste es, sich von der Konkurrenz abzusetzen und kam gegen Meuselwitz nicht über ein 0:0 hinaus. Die Gastgeber hatten zuletzt mit 2:0 in Babelsberg gewonnen, während Meuselwitz mit einem 2:2 gegen Plauen in den Spieltag gegangen war. Das Hinspiel hatte Meuselwitz knapp mit 1:0 für sich entschieden, diesmal gelang es Erfurt trotz zahlreicher Bemühungen nicht, die Meuselwitzer Defensive zu knacken. Während sich die Gäste mit dem Punkt gut arrangieren konnten, war es für Erfurt eine verpasste Gelegenheit, sich in der Spitzengruppe weiter festzusetzen. ---

Der Tabellenzweite Hallescher FC musste sich beim abstiegsbedrohten FSV 63 Luckenwalde mit einem 1:1 begnügen. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Philipp Kühn, Luckenwalde in Führung zu bringen (45.). Halle kam nach der Pause mit mehr Druck zurück und glich in der 77. Minute durch Serhat Polat aus. Am Ende blieb es beim Unentschieden – ein Dämpfer für den HFC, ein kleiner Erfolg für den FSV. Im Hinspiel hatte Halle mit 1:0 gewonnen, damals fiel das einzige Tor bereits in der ersten Minute durch Niclas Stierlin. ---

Der Chemnitzer FC bleibt im Rennen um die vorderen Plätze und besiegte den BFC Dynamo mit 2:1. Chemnitz ging früh in Führung: Jong-min Seo traf bereits in der 12. Minute zum 1:0. Fynn Seidel baute den Vorsprung in der 36. Minute weiter aus. Der BFC Dynamo, der zuletzt auch gegen Greifswald und Hertha 03 Zehlendorf unterlegen war, fand erst spät in die Partie zurück. Zwar gelang durch ein Eigentor von Ole Schiebold (90.+1) noch der Anschlusstreffer, doch Chemnitz brachte den Sieg über die Zeit. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 0:0. ---

Die BSG Chemie Leipzig hat sich mit einem 2:1-Sieg beim VFC Plauen Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Gäste gingen kurz vor der Halbzeitpause durch Elias Ndukwe Oke (44.) in Führung. Nach knapp einer Stunde erhöhte Luca Biagio Marino auf 2:0 (67.). Plauen kam durch Daniel Gerstmayer (83.) noch einmal heran, doch mehr als der Anschlusstreffer war für den Aufsteiger nicht drin. In der Schlussphase sah Plauens Yanick-Roney Abayomi nach einem Handspiel die Rote Karte (87.), was die Hoffnung auf einen Punktgewinn endgültig zunichtemachte. Das Hinspiel endete 1:1. ---