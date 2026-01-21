1. FC Lintfort schenkt SV Sonsbeck vier Tore ein

Knapp zwei Wochen vor dem Restart der Oberliga hat der SV Sonsbeck beim klassentieferen 1. FC Lintfort eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Die dritte Testpartie der kurzen Winter-Vorbereitung ging mit 1:4 (0:0) verloren.

Meik Bodden, der Trainer des Landesligisten, der ordentlich aufgerüstet hat für die zweite Saisonhälfte, war angetan vom Auftritt seiner Mannschaft: „Die sieben Neuzugänge haben sich schon gut integriert, Pierre Sedarous und Thorsten Kogel sogar in den letzten zwei Spielen jeweils getroffen.“ Sonsbeck holte zwei neue Spieler dazu. Shadi Ghrayeb (GSV Moers) sowie Daniel Gorden Raul (Ratingen 04/19) und auch Testspieler Yamato Aoki wurden im Laufe der zweiten Hälfte eingewechselt.

Die Hausherren agierten zunächst nervös und leisteten sich in den ersten Minuten leichte Aufbaufehler. Keeper Luke Winter, Neuzugang vom SC St. Tönis, entschärfte den ersten Weitschuss von Philip Pokora (5.). Nach einer Viertelstunde kam das Bodden-Team zur ersten Möglichkeit durch Carlos Pin. Endstation war Torhüter Jan Fauseweh. Der Schlussmann leistete sich zwei Minuten später einen Abspielfehler. Der Ball landete bei Furkan Baydar, sein Schuss flog allerdings weit über die Latte hinweg. Die größte Chance der ersten Hälfte hatte Sonsbecks Linus Krajac nach einem zweifelhaften Freistoßpfiff. Er setzte den Ball an den Pfosten.

Die Elf von Heinrich Losing blieb auch im dritten Vorbereitungsspiel sieglos. Trotz der überraschend deutlichen Niederlage in Lintfort war SVS-Trainer Heinrich Losing „gar nicht so unzufrieden“. Wie schon so oft in der Oberliga-Hinrunde betrieb seine Mannschaft Chancenwucher. „Auf unserer Seite haben die Tore gefehlt. Die Chancen wurden zu schlampig ausgespielt.“

So ging‘s mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Pause. Der SVS wechselte zweimal und brachte Kenan Mehmedovic für Jan Fauseweh sowie David Somodi für Jannis Pütz, der die Kapitänsbinde trug.

Kurz nach Wiederanpfiff war’s Niklas Binn, der den Oberligisten auf Vorlage von Klaus Keisers aus spitzem Winkel in Führung schoss (53.). Das 1:0 brachte den Gästen Sicherheit. In dieser Phase wechselte Bodden dreimal und schickte unter anderem seinen Unterschiedsspieler Andre Rieger aufs Feld. Sonsbeck bestimmte die Partie, Keisers hatte das 2:0 auf dem Fuß (63.). Losing: „In dieser Phase waren wir überlegen, da müssen wir das 2:0 machen und die Situationen besser ausspielen.“

Erst in der 66. Minute wechselte der SVS-Coach Testspieler Aoki für Pokora ein: „Wir haben keine Zeit mehr für Experimente.“ Aoki blieb wie im Testspiel beim SC St. Tönis (1:3) blass und ohne nennenswerte Aktionen. Der Japaner werde daher nicht verpflichtet, teilte Losing auf Nachfrage mit.

Obwohl die Gäste das Spiel seit der Führung bestimmten, schlugen die Lintforter zu. Im Strafraum verschätzte sich Verteidiger Sebastian Leurs und sprang unter den Ball durch: Matti Völkel traf zum Ausgleich (68.). Der Landesliga-Achte war wieder drin in der Partie und belohnte sich nach einer starken Hereingabe von Rieger mit dem 2:1 durch Kogel (70.). Er profitierte von einem Fehler des Sonsbecker Schlussmannes. Mehmedovic ließ den Ball durch die Arme rutschen.

Schließlich zeigte Rieger nochmals seine individuelle Klasse, als er sich auf der linken Seite gegen drei SVS-Spieler durchsetzte, nach innen zog und die Kugel aus 16 Metern in den rechten Winkel hämmerte (83.). Die Gäste ließen in dieser Phase weitere Chancen liegen. Ganz anders die Hausherren: Der Kanadier Sedarous markierte in der 87. Minute nach Vorlage von Kogel den Schlusspunkt. Bodden: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Einsatz der Mannschaft. Das Ergebnis möchte ich allerdings nicht überbewerten, auch wenn wir das gerne mitnehmen.“

Spiel für Losing "nicht aussagefähig"

Und Losing ergänzte: „Das Ergebnis ist nicht aussagefähig. Wir hatten die Chance aufs 2:0 und kassieren durch zwei individuelle Fehler zwei Gegentore. Wir müssen weiter fokussiert bleiben und noch viel tun.“ Für den 1. FC Lintfort geht’s am Mittwoch, 19.45 Uhr, daheim gegen den Bezirksligisten Sterkrade 06/07 weiter. Der SV Sonsbeck hingegen ist weiterhin auf der Suche nach einem vierten Testgegner, bevor am 1. Februar wieder Punkte verteilt werden.

