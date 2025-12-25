1. FC Lintfort muss Rekordstrafe zahlen

1.000 Euro muss der 1. FC Lintfort zahlen. Zehn Leuchtstäbe wurden gezündet, je Stab kostet das Vergehen 100 Euro. „Das nimmt auch im Amateurfußball Überhand. Das geht gar nicht. Da können schwere Verbrennungen entstehen. Das ist kein Kavaliersdelikt mehr“, sagte Sportrichter Dieter Wiekhorst auf Nachfrage.

Und weiter meinte Wiekhorst: „Das Entzünden von pyrotechnischen Gegenständen stellt eine erhebliche Gefahr da – in dem Fall in Lintfort auch für die Kinder. Gerade um sie zu schützen, ist Pyrotechnik auf dem Fußballplatz verboten und deswegen zu unterbinden.“