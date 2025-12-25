1. FC Lintfort muss Rekordstrafe zahlen

Die D-Jugendfußballer des 1. FC Lintfort hatten am Nikolaustag mit einem Heimsieg über JSG Veen/Menzelen/Alpen den Aufstieg in die Niederrheinliga perfekt gemacht. Der Jubel bei den Kindern und Eltern war groß. Die Freude brachten einige Zuschauer mit Bengalos zum Ausdruck. Das kommt dem Klub teuer zu stehen. Das Kreis-Jugendsportgericht verhängte jetzt wegen „grob unsportliches Verhalten in besonderer Weise“ eine Rekordstrafe.
1.000 Euro muss der 1. FC Lintfort zahlen. Zehn Leuchtstäbe wurden gezündet, je Stab kostet das Vergehen 100 Euro. „Das nimmt auch im Amateurfußball Überhand. Das geht gar nicht. Da können schwere Verbrennungen entstehen. Das ist kein Kavaliersdelikt mehr“, sagte Sportrichter Dieter Wiekhorst auf Nachfrage.
Und weiter meinte Wiekhorst: „Das Entzünden von pyrotechnischen Gegenständen stellt eine erhebliche Gefahr da – in dem Fall in Lintfort auch für die Kinder. Gerade um sie zu schützen, ist Pyrotechnik auf dem Fußballplatz verboten und deswegen zu unterbinden.“
Der 1. FC Lintfort akzeptiert das Urteil, wie Kevin Hippert, der 1. Vorsitzende, sagte. Über die Höhe der Strafe war er dann doch überrascht: „Dass was kommen wird, war klar. Aber dass jede Fackel einzeln gerechnet wird, wusste ich nicht.“ Er habe mit den Eltern gesprochen. „Das ist im Eifer der Euphorie passiert. Zu keinem Zeitpunkt waren die Kinder gefährdet. Die Bengalos wurden hinter dem Stankett gezündet.“
Eine kleine „Erziehungsmaßnahme“ hat sich Hippert dann doch einfallen lassen. Die Eltern müssen im kommenden Jahr an einem Jugendspiel-Samstag Waffeln verkaufen.
