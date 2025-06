1. FC Lintfort mit großem Umbruch: Das sind die 12 Zugänge

Nach zwei 13. Plätzen in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, baut der 1. FC Lintfort mit seinem neuen Trainer Mohamed El Mimouni den Kader einmal komplett um. Die Offensive und das Mittelfeld sind komplett erneuert, viele Akteure wie Torjäger Florian Ortstadt (FuPa berichtete hier) haben den Klub verlassen.

In Lintfort passiert in diesem Sommer eine Menge. Der Klub, der nicht nur über eine starke Infrastruktur verfügt und sich in Sozialen Medien sehr modern präsentiert, vollzieht den bisher größten Umbruch seiner jungen Vereinsgeschichte. Der langjährige Trainer Meik Bodden, der schon den Vorgängerverein TuS Fichte Lintfort coachte, trat im März zurück. Im Anschluss führte Thorsten Schikofsky, Sportdirektor, den Fusionsklub zum Klassenerhalt und stellte El Mimouni (zuvor FC Kosova Düsseldorf und MSV Düsseldorf) als neuen Coach vor.

Fünf Spieler von Blau-Weiß Mintard geholt