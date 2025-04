1. FC Lintfort: Ein Sieg, aber noch kein Cheftrainer

Der 1.FC Lintfort feierte nach fünf sieglosen Partien im vergangen Duell gegen PSV Wesel in der Landesliga, Gruppe 2, endlich wieder einen Dreier. Der Posten des Cheftrainers wurde hingegen noch nicht besetzt.

So., 30.03.2025, 15:00 Uhr

Die Heimmannschaft kam besser aus der Pause und Sezen konnte seinen zweiten Treffer des Abends markieren (59.). Postwendend kam jedoch die Antwort der Gäste, die durch Florian Karwath ausglichen (61.). Danach konnte der PSV jedoch nicht nachlegen und so entschied Carlos Candido Pin die Partie innerhalb von vier Minuten. Durch einen herrlichen Abschluss brachte er die Mannschaft von Thorsten Schikofsky wieder in Führung (70.), bis er dann vier Minuten später nach einem Doppelpass mit Sezen zum 4:2-Endstand einschob (74.). Der Übungsleiter war überaus zufrieden mit seiner Doppelspitze. "Das war eine Eins mit Sternchen", sagte der Trainer der NRZ.

Wesel musste zudem zwei weitere Verluste in diesem Spiel hinnehmen. Zum einen verletzte sich Innenverteidiger Timo Giese an der Hand, zum anderen kassierte sein Bruder Nico Giese in der vierten Minute der Nachspielzeit nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. "Das war unnötig und nicht gerade schlau", äußerte PSV-Trainer Björn Assfelder. Der Platzverweis von Giese ist schon der Zehnte nach nur 25 Spielen.

Trainerposten weiterhin frei

Interimstrainer Schikofsky wird warscheinlich auch in der nächsten Partie am Seitenrand für den FC agieren, da mit Bartosz Maslon einer der beiden Favoriten für den Posten als Trainer abgesagt hat. Ob nun der zweite Wunsch-Übungsleiter zusagt, bleibt abzuwarten. "Wenn nicht, geht die Suche eben weiter", erklärte Vereinschef Kevin Hippert.

Ob mit einem neuen Trainer oder weiterhin mit Schikofsky, das Ziel wird der Klassenerhalt bleiben. Um diesem Ziel näher zu kommen, braucht Lintfort weiterhin Punkte. Im nächsten Duell wartet der neuntplatzierte SV Scherpenberg.