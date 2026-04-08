1. FC Köln bindet Top-Talent langfristig von Isaija Zecevic · Heute, 18:35 Uhr · 0 Leser

Noch ist Friemel teil der U-19. Doch ist bald mehr möglich? – Foto: Isaija Zecevic

Der 1. FC Köln setzt weiter auf seine Nachwuchsarbeit und hat ein echtes Eigengewächs langfristig gebunden: U19-Kapitän Jonathan Friemel bleibt dem Verein treu.

Der 18-jährige Linksverteidiger gehört bereits seit der U10 zur FC-Akademie und zählt seit Jahren zu den prägenden Gesichtern seines Jahrgangs. In der vergangenen Saison feierte Friemel einen besonderen Erfolg, als er mit der U19 die Deutsche Meisterschaft gewann – als Stammspieler des jüngeren Jahrgangs wohlgemerkt. Im entscheidenden Finalspiel bewies er zudem seine Qualität bei Standards: Seine Ecke leitete den späten 5:4-Siegtreffer ein und ebnete damit den Weg zum ersten U19-Meistertitel des Clubs seit über fünf Jahrzehnten.

Auch in der laufenden Saison geht Friemel voran. Trainer Stefan Ruthenbeck ernannte ihn zum Kapitän der U19, die er unter anderem in der UEFA Youth League aufs Feld führte. Mit starken Offensivwerten – zehn Scorerpunkten in 30 Spielen – unterstreicht der Außenverteidiger seine Entwicklung. Darüber hinaus sammelt Friemel bereits Erfahrungen im Herrenbereich: Für die U21 des FC kam er in der Regionalliga West mehrfach zum Einsatz und erzielte dabei auch seinen ersten Treffer.