1. FC Kleve zittert sich zum 2:1-Sieg gegen die Sportfreunde Baumberg Oberliga Niederrhein: Nach der Pause geriet die 2:0-Führung der Gastgeber noch einmal ins Wanken.

Mit der Partie zwischen dem 1. FC Kleve und den Sportfreunden Baumberg begann am Dienstagabend der 13. Spieltag der Oberliga Niederrhein, die neun übrigen Partien stehen dann am Mittwoch an, darunter auch das Topspiel zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und dem KFC Uerdingen, das wir am Mittwoch im Liveticker und natürlich auch bei FuPa.tv präsentieren.

Zuvor ging es aber für den 1. FC Kleve und die Sportfreunde aus Baumberg noch um Punkte, und über die durften sich im Kellerduell letztlich die Gastgeber von Trainer Umut Akpinar freuen, die 2:1 gegen die Sportfreunde Baumberg gewannen. Die Klever waren es auch, die in der Anfangsphase des Spiels aktiver waren. Erste Offensivaktionen wurden über die Flügel vorgetragen, nach zehn Minuten versuchte sich Nathnael Scheffler aus der Distanz, der Ball flog aber weit über den Kasten. Besser machte es eine Minute später Torjäger Danny Rankl, der sich nach einem feinen Steilpass von Luca Thuyl sein siebtes Saisontor nicht nehmen ließ. Nach 20 Minuten kam bei den Gästen verletzungsbedingt Melva Luzalunga für Bilal Sezer, und die Chancen hatte weiterhin Kleve. In der 36. Minute war es dann Luca Thuyl selbst, der den Ball nach einer Flanke von rechts im Tor unterbrachte.

Nach der Pause veränderte sich das Bild, die Gäste wurden stärker. Vier Minuten waren nach der Pause gespielt, als Baris Sarikaya den Querbalken traf. Auch in der 53. Minute bekamen die Klever noch ein Abwehrbein dazwischen, drei Minuten später gelang Enes Topal dann das Anschlusstor, die flache Hereingabe war von rechts gekommen. Das Spiel begann nun hitziger zu werden, doch das tat der Aufholjagd der Sportfreunde nicht unbedingt gut. Allerdings hätte spät, in der 90. Minute, beinahe ein Eigentor den Ausgleich gebracht. In der Nachspielzeit sah dann Baumbergs Panagiotis Koukoulis für ein taktisches Foul noch die Ampelkarte, dann pfiff Schiedsrichter Jonathan Becker ab. Mit viel Zittern und ein wenig Glück bleiben die Zähler in Kleve, das erst einmal die Abstiegszone verlässt und auf einen Zähler an Baumberg heranrückt - bei einem noch weniger absolvierten Spiel.

1. FC Kleve – Sportfreunde Baumberg 2:1

1. FC Kleve: Ahmet Taner, Nedzad Dragovic, Kai Robin Schneider, Frederik Meurs, Niklas Klein-Wiele, Nathnael Scheffler, Fabio Forster, Luca Thuyl (90. Folarin Ibigoni Williams), Tim Haal, Pascal Hühner, Danny Rankl - Trainer: Umut Akpinar

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Patrick Jöcks, Ben Harneid, Koray Kacinoglu, Wiren Bhaskar (46. Panagiotis Koukoulis), Robin Hömig, Bilal Sezer (20. Melva Luzalunga), Baris Sarikaya, Enes Topal, Kosi Saka (73. Shunta Onishi), Kisolo Deo Biskup (46. Subaru Nishimura) - Trainer: Salah El Halimi

Schiedsrichter: Jonathan Becker (Viersen) - Zuschauer: 235

Tore: 1:0 Danny Rankl (11.), 2:0 Luca Thuyl (36.), 2:1 Enes Topal (56.)

Gelb-Rot: Panagiotis Koukoulis (90./Sportfreunde Baumberg/Taktisches und wiederholtes Foul.).