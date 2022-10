Die Mannschaft des 1. FC Kleve hat sich viel vorgenommen. – Foto: Arno Wirths

1. FC Kleve will raus aus der Abstiegszone Oberliga Niederrhein: Im Heimspiel trifft der 1. FC Kleve auf den SC St. Tönis.

Der Oberligist 1. FC Kleve trifft am Sonntag in der Eroglu-Arena auf den SC St. Tönis. Welche Teams überraschen in der Spielklasse, welche Mannschaften enttäuschen und wo stehen die Klever? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Zwölf Partien hat der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve in dieser Saison bestritten, aktuell steht das Team von Trainer Umut Akpinar nach vier Siegen und sechs Niederlagen auf dem ersten Abstiegsplatz 16. Klar ist: Die Konkurrenz in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse ist so groß wie noch nie, seitdem das Team im Sommer 2018 aufgestiegen ist. Doch warum ist das so? Und welche Klubs können kaum mithalten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Welche Teams spielen um den Regionalliga-Aufstieg? Die SSVg Velbert musste sich in der Saison 2021/2022 im Aufstiegsrennen nur knapp dem 1. FC Bocholt geschlagen geben. Nun stehen die Blau-Weißen aber auf Platz eins. Die Velberter haben sich im Sommer mit großen Namen verstärkt und sind der Favorit auf den Sprung in die Vierte Liga. Die ersten Verfolger sind der KFC Uerdingen und der VfB Hilden. Doch auch Germania Ratingen sollte man nicht abschreiben: Mit Ex-Profis wie Samed Yesil (Bayer Leverkusen, FC Liverpool) und Moses Lamidi (Borussia Mönchengladbach, Karlsruher SC) bringen sie reichlich Qualität auf den Platz. Welche Mannschaft überrascht in dieser Saison? Die größte Überraschung ist bislang der SV Sonsbeck. Unter der Woche warf das Team von Trainer Heinrich Losing den 1. FC Kleve aus dem Niederrheinpokal, in der Liga steht es auf Tabellenplatz acht. Spieler wie Philipp Elspaß, Sebastian Leurs, Jannis Pütz oder Klaus Keisers stellen Woche für Woche unter Beweis, Oberliga-Qualität zu besitzen. Auch ETB Schwarz-Weiß Essen, in den vergangenen Jahren stets biederes Kellerkind, ist bislang stark unterwegs. Welches Team bleibt hinter den Erwartungen zurück? Der VfB Homberg war im Sommer aus der Regionalliga abgestiegen. Mit Ahmad Jafari oder Thorsten Kogel aber stehen unverändert große Namen des niederrheinischen Amateurfußballs bei den Duisburgern unter Vertrag. Dennoch finden die Homberger nicht so recht in die Spur. Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen auf Tabellenplatz 18. Der Rückstand ans rettende Ufer beträgt vier Punkte. Das hatte man sich anders vorgestellt.