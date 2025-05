1. FC Kleve will Aufwärtstrend bestätigen

Umut Akpinar hat keine Sorgen: „Wir wissen, dass wir uns derzeit in einer guten Form befinden und nur schwer zu schlagen sind“, sagt der Trainer selbstbewusst vor der anstehenden Aufgabe. Am Freitagabend ist der 1. FC Kleve beim 1. FC Monheim zu Gast. Akpinar wird in der Begegnung wieder auf die zuletzt gesperrten Pascal Hühner und Elidon Bilali zurückgreifen können. Ob der angeschlagene Stammkeeper Ahmet Taner in Monheim wieder dabei sein wird, ist noch offen.