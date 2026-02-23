Immer noch keine Punkte für Kleve – Foto: Arno Wirths

Der 1. FC Kleve wartet in der Rückrunde weiter auf den ersten Punktgewinn. Nach den Niederlagen in den Sechs-Punkte-Spielen gegen die Holzheimer SG (0:1) und bei der DJK Adler Frintrop (2:3) hatte die Mannschaft am Sonntag vor knapp 150 Zuschauern auf Kunstrasen gegen den 1. FC Monheim mit 0:2 (0:1) das Nachsehen. Sie hat damit die dritte Heimpartie in Folge verloren, ohne einen Treffer zu erzielen.

Da war es für die Verantwortlichen nur ein schwacher Trost, dass der Gastgeber deutlich mehr Spielanteile gehabt hatte. „Für Haltungsnoten gibt es nur bei den Olympischen Spielen Punkte, aber nicht im Fußball“, sagte Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve. Trainer Umut Akpinar stellte fest: „Die Niederlage ist bitter, weil wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben.“

Fakt war, dass der Vorletzte sich im Vergleich zu seinen ersten beiden Auftritten in der Rückrunde erheblich steigerte. Doch Fakt war auch, dass sattsam bekannte Schwächen dafür verantwortlich waren, dass die Mannschaft erneut leer ausging. Beiden Gegentoren gingen Fehler voraus. Und erneut hatte das Team im Angriff kein Oberliga-Niveau.