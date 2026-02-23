Der 1. FC Kleve wartet in der Rückrunde weiter auf den ersten Punktgewinn. Nach den Niederlagen in den Sechs-Punkte-Spielen gegen die Holzheimer SG (0:1) und bei der DJK Adler Frintrop (2:3) hatte die Mannschaft am Sonntag vor knapp 150 Zuschauern auf Kunstrasen gegen den 1. FC Monheim mit 0:2 (0:1) das Nachsehen. Sie hat damit die dritte Heimpartie in Folge verloren, ohne einen Treffer zu erzielen.
Da war es für die Verantwortlichen nur ein schwacher Trost, dass der Gastgeber deutlich mehr Spielanteile gehabt hatte. „Für Haltungsnoten gibt es nur bei den Olympischen Spielen Punkte, aber nicht im Fußball“, sagte Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve. Trainer Umut Akpinar stellte fest: „Die Niederlage ist bitter, weil wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben.“
Fakt war, dass der Vorletzte sich im Vergleich zu seinen ersten beiden Auftritten in der Rückrunde erheblich steigerte. Doch Fakt war auch, dass sattsam bekannte Schwächen dafür verantwortlich waren, dass die Mannschaft erneut leer ausging. Beiden Gegentoren gingen Fehler voraus. Und erneut hatte das Team im Angriff kein Oberliga-Niveau.
Außerdem geht es dem 1. FC Kleve so, wie so vielen Teams im Abstiegskampf. Er ist nicht gerade vom Glück verfolgt. Das Pech begann schon Minuten vor dem Anpfiff, als sich Stammkeeper Ahmet Taner beim Aufwärmen einen Finger auskugelte. Er wurde zwar schnell wieder eingerenkt. Doch Taner saß nur auf der Bank. Ihm könnte die nächste Pause drohen.
Das Pech setzte sich fort, als der Gastgeber nach gutem Start durch eine umstrittene Entscheidung von Schiedsrichter Julian Strunk aus dem Rhythmus gebracht wurde. Der Referee zeigte dem Monheimer Kameron Blaise in der 27. Minute zu Recht die Rote Karte, weil er nach einem Zweikampf im Strafraum nachgetreten hatte.
Zum Entsetzen der Klever Bank sah aber auch Elidon Bilali nach dem folgenden Gerangel die Rote Karte. Er soll, so notierte es der Schiedsrichter im Spielbericht, Blaise „mit der Faust von unten mit schwingender Bewegung an den Kopf geschlagen haben“. Bilali beteuerte seine Unschuld. „Ich habe keine Tätlichkeit begangen.“
Der 1. FC Kleve verlor nach dem doppelten Platzverweis für einige Minuten die Kontrolle über das Spiel, das er langsam wieder in den Griff bekam. Doch er belohnte sich nicht für den großen Aufwand und die Tatsache, dass er im Spiel nach vorne gefährlicher als bei den letzten Auftritten war.
Der Vorletzte stellt nicht von ungefähr mit nur 20 Toren in 20 Spielen den schwächsten Angriff der Klasse. Auch gegen den 1. FC Monheim fehlte die letzte Konsequenz beim Abschluss. Bezeichnend war eine Szene in der 20. Minute, als Joel Agbo mit dem Torschuss zögerte und sein Versuch aus aussichtsreicher Position deshalb noch geblockt werden konnte. „Wenn du keine Tore schießt, holst du keine Punkte. Doch wir müssen jetzt punkten“, sagte Mewes.
Ins Bild passte auch, dass die Mannschaft bei den Gegentoren Hilfestellung leistete. Beim 0:1 (45.+3) von Aleksandar Bojkovski patzte erst Tim Haal, der für den verletzten Kapitän Fabio Forster im defensiven Mittelfeld spielte, dann lief Keeper Henning Divis nicht entschlossen genug aus seinem Tor heraus. Und beim 0:2 (76.) leistete sich Diwan Duyar 18 Meter vor dem eigenen Tor ein unnötiges Foul. Emin Safikhanov traf sehenswert zum Endstand – es war der zweite Torschuss der Gäste.
Der 1. FC Kleve hatte in der zweiten Halbzeit allenfalls bei Schüssen aus der zweiten Reihe noch die eine oder andere Torannäherung. Richtig gefährlich wurde er trotz Feldüberlegenheit nicht, weil er derzeit keine Stürmer mit Durchschlagskraft hat. Elias Reffeling und Agbo, diesmal in der Stammelf, zeigten gute Ansätze. Das macht wenigstens Hoffnung.
„Wir haben uns wieder einmal selbst geschlagen. So ein Spiel darf man so nicht verlieren“, sagte Fabio Forster, der als ordnende Kraft im Mittelfeld vermisst wurde. Der Kapitän hofft, in der nächsten Partie wieder dabei zu sein. Am kommenden Sonntag, 15.30 Uhr, tritt der 1. FC Kleve beim Tabellendritten VfB Hilden an.