1. FC Kleve verstärkt seinen Kader mit zwei neuen Spielern

Ganz wichtig ist aber auch, dass Leistungsträger Niklas Klein-Wiele sich entschieden hat, weiter das Trikot des 1. FC Kleve tragen. Seit seiner Jugend spielt der gebürtige Halderner für den Klub – nur unterbrochen von einem einjährigen Gastspiel bei der SV Hönnepel-Niedermörmter. Niklas Klein-Wiele ist aus dem Team von Trainer Umut Akpinar nicht wegzudenken. Er ist unangefochten Stammkraft und im Mittelfeld gesetzt.

____

____

____

