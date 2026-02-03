1. FC Kleve verstärkt seinen Kader mit zwei neuen Spielern

Der 1. FC Kleve hat sich für die zweite Saisonhälfte in der Oberliga Niederrhein noch einmal verstärkt. Die Freude über den gelungenen Coup ist dem Sportlichen Leiter Georg Mewes deutlich anzumerken. „Ich freue mich, dass wir einen gut ausgebildeten Kicker, der zudem noch aus der Nachbarschaft kommt, zu uns lotsen konnten“, sagt Mewes. Der Neuzugang hat schon bei den ganz großen Vereinen gespielt. Und es gibt noch einen zweiten neuen Mann.
Der in Kevelaer wohnende Dominik Burghard wechselt vom Ligakonkurrenten KFC Uerdingen zum 1. FC Kleve. Der 21-Jährige startete seine Karriere beim TSV Weeze. In den Jugend-Bundesligen war er für Bayer Leverkusen und den VfL Bochum am Ball. Die U 19 von Rot-Weiß Oberhausen und RW Ahlen waren weitere Stationen.
„In Ahlen hat Dominik sogar in der Regionalliga gespielt. In der Defensive ist er auf fast allen Positionen zu Hause und wird uns sicherlich weiterhelfen“, sagt Mewes.
Ebenfalls neu im Klever Kader ist Evangelos Karatzidis, der schon seit einigen Wochen am Training des 1. FC Kleve teilnimmt. Fußballerische Erfahrungen sammelte der 19-Jährige in den Nachwuchsteams von Rot-Weiss Essen und des SC Verl. Ein Eigengewächs verlässt allerdings den Klever Klub: Daniel da Costa hat sich der SGE Bedburg-Hau angeschlossen.
Ganz wichtig ist aber auch, dass Leistungsträger Niklas Klein-Wiele sich entschieden hat, weiter das Trikot des 1. FC Kleve tragen. Seit seiner Jugend spielt der gebürtige Halderner für den Klub – nur unterbrochen von einem einjährigen Gastspiel bei der SV Hönnepel-Niedermörmter. Niklas Klein-Wiele ist aus dem Team von Trainer Umut Akpinar nicht wegzudenken. Er ist unangefochten Stammkraft und im Mittelfeld gesetzt.
