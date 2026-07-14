1. FC Kleve verpflichtet Außenverteidiger aus Sri Lanka

Das ist Nilakshan Thevanayagam. – Foto: Kuck

Die Landesligisten 1. FC Kleve und Viktoria Goch haben in ihren Testspielen Niederlagen kassiert. Die Viktoria verlor bei großer Hitze bei der SG Unterrath, die in einer anderen Landesliga-Gruppe spielt, mit 2:4. Der 1. FC Kleve musste sich im Stadion am Bresserberg dem Bezirksligisten Sportfreunde Lowick mit 1:2 geschlagen geben.

Der 23-Jährige stammt aus Sri Lanka, studierte bislang in der Schweiz und war dort in der vierthöchsten Liga für den SV Schaffhausen aktiv. Der Rechtsverteidiger absolviert nun mindestens ein Auslandssemester an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve. Bei seiner Suche nach einem Verein in der Region wurde er am Bresserberg fündig.

Kleve trat erneut ohne einige Leistungsträger und mit einer jungen Mannschaft an. Gleichzeitig konnte der Klub eine weitere Verpflichtung für die Abwehr bekannt geben. Nilakshan Thevanayagam wechselt zum Landesligisten.

Thevanayagam überzeugt beim ersten Training

Thevanayagam nahm am vergangenen Donnerstag erstmals am Klever Training teil und überzeugte Trainer Umut Akpinar sowie den Sportlichen Leiter Georg „Schorsch“ Mewes sofort. „Wir haben anschließend direkt alles mit ihm klar gemacht“, sagte Mewes.

Zudem wurde Moritz Mierzwa aus der A-Jugend als dritter Torhüter in den Kader aufgenommen. Beide Spieler standen gegen Lowick von Beginn an auf dem Platz. „Mir hat es vom ersten Moment an in Kleve prima gefallen. Das Team hat mich auch sehr gut aufgenommen“, sagte Thevanayagam, der als Außenverteidiger auch immer wieder den Weg nach vorne sucht.

Beim 1. FC Kleve war diesmal auch Niklas Klein-Wiele dabei. Mehrere Leistungsträger fehlten allerdings weiterhin. Deshalb halfen erneut Jakob Riddermann und Mats Ernst aus. Beide dürfen noch ein Jahr für die A-Junioren auflaufen und hatten bereits vier Tage zuvor bei der 2:4-Niederlage beim Oberligisten SV Schermbeck mitgewirkt. Auch gegen Lowick deuteten sie ihr Potenzial an.

Akpinar war mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit zufrieden. „Nach dem Wechsel haben wir den Ball nicht mehr so gut laufen lassen. Erfreulich ist aber, dass ich wieder viele gute Ansätze der jungen Spieler gesehen habe“, sagte der Trainer. Seine Mannschaft hatte am Morgen noch eine intensive Einheit im Allround Sports in Kleve absolviert.

Der Gastgeber hätte die Partie dennoch gewinnen können, ließ aber mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt. Jonah Shao brachte den Landesligisten in der 42. Minute in Führung. Nach Klever Abwehrfehlern drehten Fabian Ludynia in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und Till Spiegelhoff in der 84. Minute die Partie zugunsten der Sportfreunde.

Rix verletzt sich bei seinem Comeback erneut

Viktoria-Trainer Kevin Wolze war mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 2:4 in Unterrath nur phasenweise zufrieden. „In der ersten halben Stunde hat die Intensität in unserem Spiel gefehlt. Wir haben uns dann aber gesteigert“, sagte Wolze.

Besonders bitter war die Verletzung von Nils Rix. Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Spieler hatte nach einem Kreuzbandriss mehr als ein Jahr gefehlt und gerade erst sein Comeback gefeiert. Bei einer Aktion knickte Rix um und verletzte sich am Knöchel. „Das war das Schlimmste am ganzen Spiel“, sagte Wolze.

Unterrath ging auf dem Kunstrasen durch Treffer in der 19. und 22. Minute mit 2:0 in Führung. Nach einer Trinkpause agierte die Viktoria mit deutlich mehr Elan. Die beiden Verpflichtungen Jan-Luca Geurtz in der 39. Minute und Henry Heynen vier Minuten später sorgten noch vor der Pause für den Ausgleich.

Zwei Gegentore in der 60. und 63. Minute besiegelten allerdings die Gocher Niederlage. Wolze ärgerte sich besonders darüber, dass drei der vier Treffer nach Abspielfehlern seiner Mannschaft im Spielaufbau gefallen waren.

„Man merkte den Spielern an, dass wir in den Tagen zuvor sehr hart trainiert hatten. Außerdem waren es gefühlte 45 Grad auf dem Platz. Die Belastung war schon sehr groß“, sagte der ehemalige Profi.

Das für Montag geplante Training sagte Wolze deshalb ab. „Die Spieler brauchen jetzt ein wenig Zeit, sich zu erholen“, erklärte der Coach. Bereits am Dienstag um 20 Uhr wartet beim Oberligisten FC Büderich der nächste Test auf die Viktoria.