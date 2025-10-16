1. FC Kleve verliert das Pokal-Achtelfinale

Der 1. FC Kleve hat den Einzug in das Viertelfinale des Niederrheinpokals verpasst. Die Mannschaft kassierte am Mittwochabend eine 2:5 (2:2, 2:0)-Niederlage im Heimspiel gegen den SC St. Tönis, den sie kurz zuvor in der Meisterschaft in der Eroglu-Arena noch mit 2:1 bezwungen hatte. Es gab durchaus Parallelen zum ersten Duell zehn Tage zuvor, aber eben auch einen entscheidenden Unterschied.

Dem Team von Trainer Umut Akpinar ist es beim schnellen Wiedersehen auf dem Bresserberg diesmal nicht gelungen, einen Sieg nach einer 2:0-Führung zur Pause ins Ziel zu retten. „Diese Niederlage ist deshalb sehr, sehr ärgerlich und tut richtig weh“, sagte Umut Akpinar.

Doch dieser Vorsprung reichte diesmal nicht zum Erfolg, weil der 1. FC Kleve in der zweiten Halbzeit ein wenig Angst vor der eigenen Courage hatte. Die Mannschaft zeigte zwar weiter viel Kampfgeist und große Laufbereitschaft. Doch ihr gelang es im Gegensatz zu den ersten 45 Minuten nicht mehr, längere Ballbesitzphasen zu haben. Außerdem fehlte bei den Angriffen die letzte Präzision im Passspiel.

Dem Coach war die Enttäuschung darüber anzumerken, dass seine Mannschaft das Spiel nach einer guten Leistung in der ersten Halbzeit noch aus der Hand gegeben hatte. Dario Gerling (28.) hatte den Gastgeber mit einem Kopfball in Führung gebracht. Rechtsverteidiger Frederik Meurs, von Fabio Forster mit einem sehenswerten Pass in Szene gesetzt, hatte den Treffer vorbereitet. Nermin Badnjevic (36.) erhöhte nach einem Foul von Elidon Bilali per Strafstoß wenig später auf 2:0.

Akpinar nannte den Grund dafür. „Nach der Pause hat uns etwas der Mut gefehlt, den Ball mit Ruhe in den eigenen Reihen zu behalten. Wir haben zu oft zu überhastet nach vorne gespielt“, sagte er. Die Folge waren zahlreiche Ballverluste, die es dem Gegner ermöglichten, den Druck auf die Klever Abwehr kontinuierlich zu erhöhen. Weiteres Manko war, dass es keine Impulse von der Bank aus gab, weil die Einwechselspieler keine Akzente setzen konnten.

Das starke Comeback des SC St. Tönis

Die Wende wurde eingeleitet, als der Gastgeber beim ersten Gegentreffer nicht entschlossen genug in die entscheidenden Zweikämpfe ging. Tyler Nkamanyi, überragender Akteur auf dem Platz, konnte deshalb nach 61 Minuten das Anschlusstor für den SC St. Tönis markieren, das der Mannschaft weiteren Auftrieb gab. Der 1. FC Kleve hielt zwar wie zehn Tage zuvor in der Meisterschaft mit Einsatz dagegen, um die knappe Führung über die Zeit zu retten. Doch Mohamad Hegi (82.) erzielte mit einem sehenswerten Freistoß-Tor aus 22 Metern das 2:2 und erzwang die Verlängerung.

Dort nutzte Niklas Withofs (99.) nach einem Eckball die Abstimmungsprobleme in der Klever Abwehr zur Gästeführung. Die restlichen Treffer durch Julian Suarterna (112.) und Julio Torrens (120.+1) fielen dann, als der 1. FC Kleve versuchte, alles auf die Karte Offensive zu setzen. Der Gastgeber hatte in der Verlängerung aber nur eine nennenswerte Chance, als beim Stand von 2:4 ein Schuss von Niklas Klein-Wiele aus kurzer Distanz geblockt wurde (115.).

Die Niederlage ärgerte Akpinar. Doch es gab aber auch positive Erkenntnisse in der Partie für ihn. Der Coach hatte in Joel Agbo, Nermin Badnjevic, Diwan Duyar und Dario Gerling vier Akteuren, die zuletzt nicht erste Wahl waren, in der Offensive von Beginn an eine Chance gegeben. Sie nutzten die Gelegenheit, sich wieder für einen Platz in der Startelf zu empfehlen, und hatten ihren Anteil am guten Klever Auftritt in den ersten 45 Minuten.

In der Innenverteidigung musste zwar erneut der am Knie verletzte Abwehrchef Philipp Divis ersetzt werden. Doch Samuel Derkum zeigte auf seiner Position eine gute Leistung. Außerdem gehörte Neuzugang Daniel Lee, der wegen eines Rippenbruchs schon seit der Vorbereitung ausgefallen war, erstmals zum Kader. Umut Akpinar hat damit im offensiven Mittelfeld eine Alternative mehr.