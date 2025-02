1. FC Kleve verliert 0:5 trotz starker Leistung

Auch Georg Mewes, Sportlicher Leiter beim 1. FC, war voll des Lobes. „Unsere Jungs haben eine tolle Moral gezeigt und nie aufgesteckt“, sagte der erfahrene Funktionär. Ganz schlecht schnitt in seiner Kritik aber der Unparteiische des Spiels ab. „Es war schon richtig peinlich. Der Schiedsrichter hat Entscheidungen getroffen, die nicht nachzuvollziehen waren. Das habe ich in meiner langjährigen Laufbahn noch nicht erlebt“, sagte Mewes über die Leistung des Schiris.

Kapitän fliegt vom Platz

In der 39. Minute zückte der Unparteiische erst die Gelbe und dann noch die Rote Karte. Adressat war Kapitän Fabio Forster, der den Ball weggeschlagen hatte. „Von Fingerspitzengefühl keine Spur“, monierte Mewes, dessen Team nun mehr als eine Halbzeit in Unterzahl agieren musste und dennoch mehr vom Spiel hatte.

Dabei sah es anfangs noch gut für den 1. FC Kleve aus. Nach einer klugen Ballstafette über Nedzad Dragovic und Frederik Meurs nahm Forster den Ball volley, doch dieser flog übers Tor (13.). Die erste strittige Szene gab es dann neun Minuten später. Dabei soll es zu einem Handspiel von Elidon Bilali gekommen sein (28.). Sofort erfolgte der Pfiff. Kevin Weggen legte sich den Ball zurecht und ließ Keeper Henning Divis, der den erkrankten Stammtorwart Ahmet Taner zwischen die Pfosten vertrat, keine Abwehrchance.

In der 47. Minute zeigte der Schiri erneut auf den Punkt. Er wollte ein Foul von Memlan Darwish gesehen haben. Erneut trat Weggen an und erhöhte auf 2:0. Das muntere Elfmeterschießen fand aber noch kein Ende. In der 70. Minute gab es den dritten Strafstoß für den FC Büderich, den Weggen, der auch in der deutschen Kleinfeld-Nationalmannschaft kickt, sicher zum 3:0 verwandelte. „Ich habe keine Ahnung, was er in dieser Situation geahndet hat“, war Mewes ob der Entscheidung erneut fassungslos. Danach trafen noch Alexander Lipinski (82.) und Jan Kühling (92.) für den FC Büderich. Lobenswert war beim 1. FC Kleve, dass er trotz der ausweglosen Lage nie aufsteckte, das Spiel offen gestaltete und selbst noch einige Chancen hatte.

Nach diesem denkwürdigen Spiel geht es für den 1. FC Kleve schon am Freitag weiter. Dann steht um 20 Uhr am Bresserberg die Partie gegen die SF Niederwenigern an.

„Trotz der Niederlage haben wir uns hervorragend in Büderich präsentiert. Auf diese Leistung müssen wir aufbauen. So etwas wie in Büderich erlebt man nur einmal im Fußballer-Leben“, sagte Mewes, der aber auch weiß, dass in den Partien gegen die in der Abstiegszone befindlichen SF Niederwenigern und eine Woche später in Nettetal Siege her müssen.