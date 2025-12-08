1. FC Kleve verlässt die Abstiegsplätze

Der 1. FC Kleve hat das fünfte Spiel in Folge ungeschlagen überstanden. Der Oberligist erreichte am Sonntag vor mehr als 200 Zuschauern im Stadion Uhlenkrug ein 1:1 (0:0) bei ETB Schwarz-Weiß Essen. Die Mannschaft, die zuvor drei Spiele in Folge ohne Gegentor gewonnen hatte, hat nach dem Punktgewinn erstmals seit dem vierten Spieltag die Abstiegsplätze verlassen.

Seine Mannschaft hatte es dem seit Wochen überragenden Torhüter Ahmet Taner zu verdanken, dass sie nicht schon früh einem Rückstand hinterherlaufen musste. Er stellte bereits in der Anfangsphase mit Klasseparaden unter Beweis, warum Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, den 33-jährigen Keeper „aktuell für den besten Torhüter der Oberliga“ hält.

Der Klever Trainer Umut Akpinar konnte mit dem Remis gut leben, obwohl sein Team ab der 26. Minute einen Mann mehr auf dem Platz gehabt hatte. „Wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein, weil wir in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt haben. Wir haben erst nach der Pause das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Akpinar.

Seine Vorderleute knüpften dagegen nicht an die guten Leistungen an, die sie zuvor bei den Erfolgen gegen den SV Biemenhorst (2:0), den KFC Uerdingen (1:0) und beim FC Büderich (2:0) gezeigt hatten. Der 1. FC Kleve arbeitete in der Defensive nicht so schnörkellos und konsequent wie in den Wochen zuvor. Es schlichen sich zudem im Aufbau immer wieder Ungenauigkeiten ein. Der Gegner kam deshalb relativ leicht zu Chancen und Taner zu einigen Gelegenheiten, sein Können zu zeigen.

Daran änderte sich auch nichts, als der Essener Armen Shavershyan nach einem Kopfballduell mit Dario Gerling wegen Nachtretens die Rote Karte gesehen hatte (27.). Der 1. FC Kleve konnte mit der Tatsache, dass er nun mehr Räume hatte und der Gegner sich gezwungenermaßen etwas mehr auf die Defensive konzentrierte, nichts anfangen. Er erspielte sich bis zur Pause keine nennenswerte Gelegenheit, während Taner bei einer weiteren Essener Chance zur Stelle war (29.).

Erst nach der Pause machte der 1. FC Kleve etwas mehr daraus, dass er numerisch überlegen war. Er hatte nun selbst erste Möglichkeiten, weil er das Mittelfeld schneller überbrückte. Nachdem Dario Gerling den Ball in der 50. Minute in aussichtsreicher Position zwar über den Essener Keeper, aber neben das Tor gehoben hatte, machte er es wenig später besser. Nach einem weiteren schnellen Klever Angriff erzielte der zuletzt stark formverbesserte Mittelstürmer die Führung (54.).

ETB hält in Unterzahl mit

Anschließend verpasste es der 1. FC Kleve, die Partie zu entscheiden, als der Gegner in Unterzahl seine Offensivbemühungen verstärkte. Zum einen fehlte bei aussichtsreichen Möglichkeiten zu Kontern die Präzision beim Abspiel. Zum anderem versäumten erst Diwan Duyar und dann Juliano Ismanovski in der 71. Minute aus kurzer Distanz die Gelegenheit, einen gelungenen Angriff mit dem 2:0 abzuschließen. „Da waren wir nah an der Vorentscheidung dran“, so Akpinar.

Während es in der Offensive nach dem Wechsel besser lief, leistete sich der 1. FC Kleve in der Abwehrweiter die eine oder andere Schwäche. Bezeichnend war die Art und Weise, wie der Ausgleich fiel. Elidon Bilali ging bei einer Flanke in den Strafraum etwas zu ungestüm in ein Kopfballduell. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Nico Lucas zum 1:1 (76.) – Ahmet Taner wurde nach 389 Minuten ohne Gegentor erstmals wieder bezwungen.

Dem Gast bot sich anschließend nur noch eine gute Gelegenheit zum vierten Sieg in Folge. Ole Kook wurde in der Nachspielzeit kurz vor dem Strafraum vom gerade eingewechselten Chihyun Jung mit einer Notbremse gestoppt, weshalb es die zweite Rote Karte für ETB SW Essen gab (90.+3). Den fälligen Freistoß schoss Fabio Forster allerdings in die Mauer – ein Siegtreffer wäre in diesem Moment vielleicht auch etwas des Guten zu viel gewesen.

Der 1. FC Kleve beendet die Hinrunde jetzt am Samstag, 16 Uhr, mit der Heimpartie gegen den Tabellenzehnten VfB Homberg. Er muss dann zwei wichtige Spieler ersetzen. Abwehrchef Philipp Divis und Kapitän Fabio Forster sind gesperrt, weil sie in Essen die fünfte Gelbe Karte sahen.