1. FC Kleve verlängert mit zwei weiteren Leistungsträgern

Georg Mewes, Sportlicher Leiter des Oberligisten 1. FC Kleve, arbeitet weiter mit höchster Intensität am Kader für die kommende Spielzeit. Nach Niklas Klein-Wiele haben nun zwei weitere Akteure ihre Bereitschaft erklärt, auch in der Saison 2026/2027 am Bresserberg zu kicken.
Personalie Nummer eins ist eine ganz wichtige, denn Philipp Divis wird weiter die Abwehr zusammenhalten. Der 27-Jährige geht dann in seine vierte Spielzeit beim 1. FC Kleve. „Philipp hat sich zu einer der besten Defensivkräfte in der Oberliga entwickelt. Auf ihn ist immer Verlass“, lobt Mewes den starken Zweikämpfer aus dem Emmericher Ortsteil Praest.
Auch sein Bruder Henning Divis bleibt dem 1. FC Kleve erhalten. Der Torwart ist nach Ahmet Taner die Nummer zwei zwischen den Pfosten und hat schon in vielen Begegnungen bewiesen, dass er ganz viel Talent mitbringt. „An ihm werden wir noch viel Freude haben“, sagt Mewes.
Vor wenigen Tagen hatten die Klever zwei neue Spieler verpflichtet. Dominik Burghard kommt vom KFC Uerdingen. Evangelos Karatzidis, der schon seit einigen Wochen am Training des 1. FC Kleve teilnimmt, spielte zuletzt in der U19 von Rot-Weiß Oberhausen.
Noch ist unklar, in welcher Liga der 1. FC Kleve in der kommenden Saison spielen wird. Aktuell befindet sich das Team in akuter Abstiegsgefahr. Das Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen die Holzheimer SG brachte nicht den erhofften Befreiungsschlag. Die Klever kassierten eine 0:1-Niederlage.
Am kommenden Sonntag wartet erneut eine schwere Aufgabe auf den Tabellenvorletzten. Der 1. FC Kleve spielt ab 15 Uhr bei der DJK Adler Union Frintrop, die einen Punkt mehr auf dem Konto hat und ebenfalls um den Klassenerhalt bangen muss. Ein Abstiegsduell, das für die Klever richtungsweisend ist.
