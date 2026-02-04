1. FC Kleve verlängert mit zwei weiteren Leistungsträgern

Noch ist unklar, in welcher Liga der 1. FC Kleve in der kommenden Saison spielen wird. Aktuell befindet sich das Team in akuter Abstiegsgefahr. Das Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen die Holzheimer SG brachte nicht den erhofften Befreiungsschlag. Die Klever kassierten eine 0:1-Niederlage.

Am kommenden Sonntag wartet erneut eine schwere Aufgabe auf den Tabellenvorletzten. Der 1. FC Kleve spielt ab 15 Uhr bei der DJK Adler Union Frintrop, die einen Punkt mehr auf dem Konto hat und ebenfalls um den Klassenerhalt bangen muss. Ein Abstiegsduell, das für die Klever richtungsweisend ist.

