1. FC Kleve verabschiedet sieben Spieler

Evrard hat damals davon geträumt, einmal selbst als Spieler auf dem Rasen der Eroglu-Arena, wie das Stadion heute heißt, zu stehen. Er hat es geschafft. Im zweiten C-Junioren-Jahr wechselte der Linksfuß von Siegfried Materborn zum 1. FC Kleve, für den er seitdem 263 Meisterschaftsspiele bestritten und 31 Tore erzielt hat. Und am 31. März 2018 war er so weit: Dano Evrard lief beim 0:1 des damaligen Landesligisten 1. FC Kleve gegen die Sportfreunde Baumberg erstmals in einer Meisterschaftspartie der ersten Mannschaft auf den Rasen der Arena auf. Er wurde kurz vor Schluss eingewechselt.

Am Sonntag wird Dano Evrard jetzt Abschied nehmen vom Bresserberg, wenn der Oberligist in der Heimpartie gegen den TVD Velbert, die um 15 Uhr angepfiffen wird, den letzten Schritt zum Klassenerhalt machen will. Der 29-jährige Abwehrspieler wird in der kommenden Saison für den Bezirksligisten SV Rindern auflaufen.

Keine leichte Entscheidung

„Die Entscheidung, den Verein nach 17 Jahren zu verlassen, ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich werde bald 30 und habe eine kleine Tochter, die gerade zwei Jahre alt geworden ist. Ich möchte künftig mehr Zeit für die Familie haben, die wegen des Sports lange zu kurz gekommen ist. Zudem ist auch die berufliche Belastung größer geworden“, sagt der Kfz-Mechatroniker.

Insgesamt sieben Akteure wird der 1. FC Kleve am Sonntag vor der Partie gegen das Schlusslicht verabschieden. Einige haben wie Dano Evrard Spuren hinterlassen in ihrer Zeit beim Oberligisten. Der langjährige Abwehrchef Nedzad Dragovic, der seine Laufbahn beendet, trug seit 2017 das Trikot des 1. FC. Pascal Hühner, der Spielertrainer beim SV Rees wird, war schon seit 2012 für den Klub aktiv. Luca Thuyl, der seit 2019 für den Oberligisten spielt und in dieser Saison so wertvoll für die Offensive ist, nimmt wegen seines Studiums eine Auszeit vom Fußball. Zudem gehen Nathnael Scheffler (SV Biemenhorst), Alexander Basalo, der auch eine Pause einlegen wird, und der dritte Torhüter Miguel Nefian (Ziel unbekannt).

Evrard ist in der bisherigen Saison nur auf drei Einsätze für den Oberligisten gekommen. Er musste wegen einer Schambeinentzündung acht Monate pausieren. Es ist gut möglich, dass er am Sonntag noch einmal als Innenverteidiger in der Startelf stehen wird. Denn der Gastgeber muss in der Abwehrzentrale neben Dragovic (Knie-Operation) auch Memlan Darwish (Gelb-Sperre) ersetzen. Zudem ist der Einsatz von Philipp Divis (Steißbein-Prellung) fraglich.

Wiedersehen mit alten Bekannten

Evrard wird mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehen. Es ist für ihn nicht leicht, den Klub zu verlassen, dessen Fan er mit Sicherheit bleiben wird. Aber er freut sich auch auf die Zeit beim SV Rindern, weil es dort ein Wiedersehen mit guten Freunden gibt. Er wird dort wieder mit Torhüter Bjarne Janßen und dem spielenden Co-Trainer Marius Krausel in einem Team stehen – so wie es einige Jahre beim 1. FC Kleve der Fall war.

„Ich wollte unbedingt noch einmal mit diesen beiden Freunden zusammenspielen“, sagt Dano Evrard, hinter dem sportlich harte Monate liegen, weil er so lange verletzt war. Er hat sich zwar noch einmal herangekämpft. „Doch ich habe die körperliche Fitness, die ich vor der Verletzung hatte, nicht mehr erreicht“, sagt der 29-Jährige. Er hofft, dass die Mannschaft am Sonntag in Sachen Klassenerhalt alles klarmachen kann und er noch einmal eingesetzt wird. „Das wäre ein toller Abschluss meiner tollen Zeit beim 1. FC Kleve.“

Verständnis bei Coach Akpinar

Umut Akpinar hat mit Dano Evrard zusammengearbeitet, seit er als Coach beim Fusionsklub im Einsatz ist. Evrard gehörte zur zweiten Mannschaft des 1. FC, die Akpinar in der Saison 2015/16 als Spielertrainer übernommen hat. „Man konnte damals schon sehen, dass er das Potenziel hat, höher zu spielen. Ich habe ihn dann später in die erste Mannschaft hochgezogen. Er ist einer der Spieler aus der eigenen Jugend, die es bei uns im Oberliga-Kader gepackt haben“, sagt Akpinar.

Evrard habe in dieser Zeit „seine große Zuverlässigkeit und eine sehr hohe Trainingsbeteiligung“ ausgezeichnet. „Es ist schade, dass er in dieser Saison so lange ausgefallen ist. Ich hätte Dano Evrard sehr gerne bei uns behalten. Aber ich habe auch Verständnis für seine Entscheidung“, so der Klever Coach.

Umut Akpinar warnt davor, den TVD Velbert zu unterschätzen, weil er am vergangenen Sonntag gegen den Tabellendritten SC St. Tönis mit 0:8 verloren hat. „Wir lassen uns von diesem Ergebnis nicht blenden. Der Gegner hat eine gute Rückrunde gespielt und wird gegen uns sicherlich alles versuchen, sich für die klare Niederlage gegen St. Tönis zu rehabilitieren“, sagt Akpinar. Er hofft, dass viele Zuschauer sein Team unterstützen. Denn der Eintritt ist frei. Der Klub würde sich aber über Spenden zur Fertigstellung der Außenanlagen am neuen Vereinsheim freuen.