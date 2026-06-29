1. FC Kleve und SV Straelen stehen ganz dicht vor dem Aufstieg Die A-Junioren vom Bresserberg und die B-Junioren der Grün-Gelben haben sich in der Qualifikation zur Niederrheinliga eine glänzende Ausgangsposition verschafft. Die Höhepunkte der Partien am Sonntag. von RP / Nils Hendricks · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Die Ergebnisse vom Wochenende. – Foto: Susanne Schmidt

In der Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga haben sich die A-Junioren des 1. FC Kleve eine Woche nach dem 3:2 beim VfB 03 Hilden ein 2:2 (1:1) gegen DJK Arminia Klosterhardt erkämpft. Weil der SV Budberg, der zum Auftakt noch mit 6:5 gegen die Mannschaft aus Oberhausen gewonnen hatte, nun mit 0:4 gegen Hilden verlor, haben die Klever beste Karten auf den Gruppensieg. Mit einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen den Nachwuchs aus Budberg kann die Mannschaft vom Bresserberg den Aufstieg perfekt machen.

Kleve bleibt trotz Druck auf Kurs Diese komfortable Ausgangsposition musste sich das Team von Ole Kahl und Jens Hoffmann allerdings erst erarbeiten. Arminia Klosterhardt erwies sich als der erwartet schwere Gegner. „Klosterhardt hatte über das gesamte Spiel viel mehr Chancen als wir. Wir waren in der Defensive sehr gefordert“, sagte Kahl. Bereits nach wenigen Minuten landete ein Schuss der Gäste am Querbalken. Effizienter präsentierte sich der 1. FC Kleve. Joshua Annang brachte die Gastgeber in der 33. Minute mit 1:0 in Führung. Die DJK schlug jedoch noch vor der Pause zurück. Nach einem Konter fiel in der 40. Minute der Ausgleichstreffer.

In Durchgang zwei erwischte Kleve den besseren Start und ging erneut in Führung. Abwehrspieler Jakob Riddermann setzte sich mit einer starken Einzelaktion durch und traf in der 54. Minute zum 2:1. Die über weite Strecken torgefährlicheren Gäste kamen in der 69. Minute zwar noch zum 2:2, weitere Treffer ließ die Klever Defensive jedoch nicht mehr zu. „Am Ende haben wir alles darangesetzt, den einen Punkt mitzunehmen, um den Aufstieg in der eigenen Hand zu behalten“, sagte Kahl. SV Straelen steht kurz vor der Niederrheinliga Noch besser ist die Ausgangslage der B-Junioren des SV Straelen. Das Team von Trainer Jeremie Dohrmann steht nach dem souveränen 5:0 (2:0)-Erfolg über den FSV Duisburg bereits bei sechs Punkten. Schon zum Auftakt der Qualifikationsrunde hatte der SVS mit dem 4:0 gegen die Sportfreunde Lowick ein Ausrufezeichen gesetzt. Nun ist die Niederrheinliga zum Greifen nah.