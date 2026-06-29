1. FC Kleve und SV Straelen stehen ganz dicht vor dem Aufstieg

In der Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga haben sich die A-Junioren des 1. FC Kleve eine Woche nach dem 3:2 beim VfB 03 Hilden ein 2:2 (1:1) gegen DJK Arminia Klosterhardt erkämpft. Weil der SV Budberg, der zum Auftakt noch mit 6:5 gegen die Mannschaft aus Oberhausen gewonnen hatte, nun mit 0:4 gegen Hilden verlor, haben die Klever beste Karten auf den Gruppensieg. Mit einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen den Nachwuchs aus Budberg kann die Mannschaft vom Bresserberg den Aufstieg perfekt machen.
Diese komfortable Ausgangsposition musste sich das Team von Ole Kahl und Jens Hoffmann allerdings erst erarbeiten. Arminia Klosterhardt erwies sich als der erwartet schwere Gegner. „Klosterhardt hatte über das gesamte Spiel viel mehr Chancen als wir. Wir waren in der Defensive sehr gefordert“, sagte Kahl.
Bereits nach wenigen Minuten landete ein Schuss der Gäste am Querbalken. Effizienter präsentierte sich der 1. FC Kleve. Joshua Annang brachte die Gastgeber in der 33. Minute mit 1:0 in Führung. Die DJK schlug jedoch noch vor der Pause zurück. Nach einem Konter fiel in der 40. Minute der Ausgleichstreffer.
In Durchgang zwei erwischte Kleve den besseren Start und ging erneut in Führung. Abwehrspieler Jakob Riddermann setzte sich mit einer starken Einzelaktion durch und traf in der 54. Minute zum 2:1. Die über weite Strecken torgefährlicheren Gäste kamen in der 69. Minute zwar noch zum 2:2, weitere Treffer ließ die Klever Defensive jedoch nicht mehr zu. „Am Ende haben wir alles darangesetzt, den einen Punkt mitzunehmen, um den Aufstieg in der eigenen Hand zu behalten“, sagte Kahl.
Noch besser ist die Ausgangslage der B-Junioren des SV Straelen. Das Team von Trainer Jeremie Dohrmann steht nach dem souveränen 5:0 (2:0)-Erfolg über den FSV Duisburg bereits bei sechs Punkten. Schon zum Auftakt der Qualifikationsrunde hatte der SVS mit dem 4:0 gegen die Sportfreunde Lowick ein Ausrufezeichen gesetzt. Nun ist die Niederrheinliga zum Greifen nah.
Vor 150 Zuschauern an der Straelener Römerstraße brachte Mats Prang den SV Straelen früh auf Kurs - und das mit einem Traumtor. In der zehnten Minute jagte der Torjäger den Ball unhaltbar in den Winkel. Kurz vor der Pause kam den Gastgebern zudem ein Eigentor der Duisburger zugute (39.). Nach dem Seitenwechsel spielte der SVS seine Überlegenheit konsequent aus. Das 3:0 in der 56. Minute erzielte Prang mit viel Entschlossenheit, ehe Fynn Eymael nur drei Minuten später einen sehenswert herausgespielten Angriff zum 4:0 vollendete. In der fünften Minute der Nachspielzeit machte Prang nach Vorarbeit von Marvin Verlegh mit seinem dritten Treffer den 5:0-Endstand perfekt.
Dohrmann war nach Abpfiff geradezu euphorisch. „Das war unsere beste Mannschaftsleistung in dieser Saison - auch wenn wir schon viele gute Spiele hatten. Der Sieg ist auch in der Höhe verdient. Defensiv waren wir sehr diszipliniert und haben nahezu nichts zugelassen“, sagte der Straelener Trainer.
Im Parallelspiel setzte sich ETB Schwarz-Weiß Essen mit 6:0 gegen die Sportfreunde Lowick durch. Dem SV Straelen reicht am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen die Essener bereits ein Unentschieden, um die Qualifikation für die Niederrheinliga perfekt zu machen. Angesichts der 2:3-Auftaktniederlage des ETB beim FSV Duisburg spricht alles für den Nachwuchs der Grün-Gelben.
Die C-Junioren des 1. FC Kleve greifen am Montagabend wieder ins Geschehen ein. Die ursprünglich für Samstag angesetzte Partie gegen den FC Kray war aufgrund der Hitze verschoben worden. Nach dem 24:0-Kantersieg zum Auftakt gegen Arminia Lirich wollen die Klever Talente ab 19 Uhr vor heimischem Publikum den nächsten Schritt in Richtung Niederrheinliga machen.