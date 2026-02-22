1. FC Kleve & SV Sonsbeck verlieren, Hilden holt Topspiel-Sieg

Ratingen und Hilden siegen auswärts. – Foto: IMAGO/Fotostand

Am 20. Spieltag der Oberliga Niederrhein haben der 1. FC Kleve und der SV Sonsbeck ihre wichtigen Heimspiele verloren. Der SC St. Tönis gewann ein Spektakel-Spiel beim FC Büderich, Ratingen 04/19 war zu stark für Blau-Weiß Dingden. Grund zum Jubeln hatte auch der VfB Hilden.

________________ Zwei frühe Platzverweise und Monheimer Auswärtssieg in Kleve

Es war kein normales Spiel für beide Seiten, nachdem Kameron Blaise (26.) auf Seiten von Monheim und Elidon Bilali für Kleve (27.) jeweils des Feldes verwiesen wurden. So mussten sich die beiden Teams schon früh auf ein anderes Spiel einstellen, da mit nur noch 18 Feldspielern sich auch andere Räume ergaben. Kurz vor Halbzeitpfiff stachen die Gäste noch durch Aleksandar Bojkovski zu (45.+3). Monheim verteidigte die Führung auch im weiteren Spielverlauf, legte mit Anbruch der Schlussphase auch noch durch den ersten Saisontreffer von Emin Safikhanov nach (76.). Dabei blieb es schlussendlich auch, der 1.FCK bleibt weiter unter dem Strich, während Monheim sich im Mittelfeld etwas festigt.

________________ Blitz-Antwort rettet Homberg den Punkt

Die Sportfreunde Baumberg und der VfB Homberg treten weiter auf der Stelle und haben weiter nur einen knappen Vorsprung auf den Keller. Zunächst glich Marcio Blank nach einer Stunde die Führung der Hausherren aus, aber die Monheimer bogen in der Schlussphase erneut auf die Siegerstraße ab. Enis Vila jubelte für die Sportfreunde, die aber nur einen Punkt erhielten, weil Andreas Gerardo Gomez Dimas postwendend zum 2:2 ausglich (87. und 88.). ________________ Fausewehs Ausrutscher ebnet dem ETB den Weg zu drei Auswärtspunkten

Nach verhaltenem Auftakt verpasste ein Missgeschick von Torhüter Jan Fauseweh den Gästen die kalte Dusche. Den Flachschuss von Lukas Korytowski schien eigentlich sichere Beute für den Keeper, doch unverhofft ließ er das Leder doch noch durchrutschen (17.). Sonsbeck musste sich zunächst kurz schütteln, kam aber doch durch Niklas Binn (34.) und Semih Güngör (43.) dem Ausgleich nahe. Im Kabinentrakt konnten sich die Schwarz-Weißen wieder etwas stabilisieren, ließen im zweiten Durchgang weniger zu, verpassten gar durch Korytowski den zweiten Treffer (54.). In der Schlussphase brachte der ETB den Vorsprung gekonnt über die Zeit und hält somit einen Konkurrenten im Abstiegskampf auf Distanz. ________________ Reifer KFC Uerdingen gewinnt

Wenn Emre Demircan in dieser Saison an den Elfmeterpunkt tritt, ist es ein fast schon sicherer Treffer. So auch in der 30. Spielminute, als die Gäste mithilfe seines 14. Saisontreffers auf die Siegerstraße brachte. Dingden war bis dahin eigentlich gut im Spiel, machte dem Tabellenführer das Leben schwer. Direkt nach dem Seitenwechsel setzte es aber den nächsten Tiefschlag für die Blau-Weißen. Mit Sven Kreyer netzte auch der nächste Leistungsträger für 04/19. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass von Mathis Volmering spritze er dazwischen und vollendete eiskalt (46.). Nachdem Umut Yildiz wenig später auch noch das 3:0 infolge eines Freistoßes nachlegte, schien die Messe gelesen (53.). Cem Sabanci legte mit einem feinen Schlenzer sogar noch nach (64.). Der Ehrentreffer blieb dem Aufsteiger aber doch nicht verwehrt. Michael Leyking konnte mit seinem ersten Saisontor immerhin noch ein klein wenig Ergebniskosmetik betreiben (88.). Insgesamt war der Tabellenführer aber eine Nummer zu groß, verteidigt somit auch seinen Vorsprung auf das Verfolgerfeld. ________________ Hilden entführt drei Punkte aus dem Schwalbennest dank Feeses goldenem Treffer

________________ Später Doppelschlag von St. Tönis bricht Büderich das Genick Heute, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis 3 4 Abpfiff + Video Büderich begann beherzt und nutzt die sich ergebenen Räume. Nach schöner Vorarbeit und einem Pass in den Rückraum belohnte Kaies Alaisame den FCB auch schon frühzeitig mit dem Führungstreffer (3.). In einer kurzweiligen Partie blieb St. Tönis aber dran – und konnte besonders auf ruhende Bälle zählen. Zunächst köpfte Julian Andres Suaterna Florez eine Freistoßflanke von Julio Torrens ein (22.), kurz vor Halbzeitpfiff schaltete Kohei Nakano – ebenfalls nach einem Freistoß – am schnellsten und drückte einen Abpraller aus kurzer Distanz per Kopf über die Linie (45.+1). Im zweiten Durchgang hatte zunächst Büderich die Oberhand, nachdem Glayne Wago mit einem schönen Abschluss ins lange Eck (56.) und erneut Alaisame (67.) die Partie drehten. Eine große Wendung hatte die Schlussphase aber noch parat. Zunächst sorgte Suaterna Florez nach Hereingabe von Ibrahim Ilazi für den erneuten Ausgleich (84.), ehe Maximilian Pohlig gar die Partie komplett zugunsten der Gäste drehte (88.). Büderich hatte in der Folge keine weitere Antwort parat, muss St. Tönis damit auch in der Tabelle davonziehen lassen. Das Team von Bekim Kastrati tummelt sich nämlich weiter unter den absoluten Top-Teams. Im nominellen Top-Duell des 20.Spieltags hatte der VfB Hilden die Nase vorn. Nachdem der VfB zunächst durch Lukas Lier eine vielversprechende Gelegenheit vergab (28.) und Niko Bosnjak im Gegenzug nur den Querbalken traf (30.) machte eine schöne Szene der Hildener den Unterschied. Nick Sangl tankte sich bis auf die Grundlinie durch und behielt das Auge für den im Zentrum freistehenden Etienne Feese, der von dort die Kugel über die Linie beförderte (41.). An der Führung änderte sich im weiteren Spielverlauf nichts. Im Tableau zieht Hilden somit an Schonnebeck vorbei und hält den Kontakt nach oben weiter aufrecht.

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag

Fr., 27.02.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfL Jüchen-Garzweiler

Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SpVg Schonnebeck

So., 01.03.26 14:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Blau-Weiß Dingden

So., 01.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Sonsbeck

So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - TSV Meerbusch

So., 01.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - FC Büderich

So., 01.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Biemenhorst

So., 01.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - Sportfreunde Baumberg

So., 01.03.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Kleve

