1. FC Kleve & SV Sonsbeck verlieren, Hilden holt Topspiel-Sieg

Am 20. Spieltag der Oberliga Niederrhein haben der 1. FC Kleve und der SV Sonsbeck ihre wichtigen Heimspiele verloren. Der SC St. Tönis gewann ein Spektakel-Spiel beim FC Büderich, Ratingen 04/19 war zu stark für Blau-Weiß Dingden. Grund zum Jubeln hatte auch der VfB Hilden.
VfL Jüchen-Garzweiler – Holzheimer SG 2:0
VfL Jüchen-Garzweiler: Felix Thienel, Tim Heubach, Vincent Zajaczkowski, Miguel Jason Franz Bügler (60. Benjamin Schütz), Justin Paul Francis, Giovanni Multari, Patrick Koronkiewicz (60. Paul Gelber), Sebastian Wilms (90. Lucas Esser), Tobias Lippold (77. Tim Kosmala-Mones), Nils Friebe, Merveil Tekadiomona (90. Matteo Giorgio Matz) - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer - Co-Trainer: Torsten Müllers
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Joel Aschenbroich, Robert Wilschrey (79. Fawad Mirzada), Arton Tolaj, Paul Wolf (80. Mohamad Hegi), Sakaki Ota (88. Zinedine Durmus), Aaron Thomas (73. Emre-Ilhan Caraj), Oscar James Callan, Dion Gutaj, Paul-Joel Sauer (84. Abdelkarim Afkir) - Co-Trainer: Tim Nehrbauer - Trainer: Jesco Neumann - Co-Trainer: Christian Langner
Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 487
Tore: 1:0 Benjamin Schütz (67.), 2:0 Oscar James Callan (86. Eigentor)
Die Sportfreunde Baumberg und der VfB Homberg treten weiter auf der Stelle und haben weiter nur einen knappen Vorsprung auf den Keller. Zunächst glich Marcio Blank nach einer Stunde die Führung der Hausherren aus, aber die Monheimer bogen in der Schlussphase erneut auf die Siegerstraße ab. Enis Vila jubelte für die Sportfreunde, die aber nur einen Punkt erhielten, weil Andreas Gerardo Gomez Dimas postwendend zum 2:2 ausglich (87. und 88.).
Büderich begann beherzt und nutzt die sich ergebenen Räume. Nach schöner Vorarbeit und einem Pass in den Rückraum belohnte Kaies Alaisame den FCB auch schon frühzeitig mit dem Führungstreffer (3.). In einer kurzweiligen Partie blieb St. Tönis aber dran – und konnte besonders auf ruhende Bälle zählen. Zunächst köpfte Julian Andres Suaterna Florez eine Freistoßflanke von Julio Torrens ein (22.), kurz vor Halbzeitpfiff schaltete Kohei Nakano – ebenfalls nach einem Freistoß – am schnellsten und drückte einen Abpraller aus kurzer Distanz per Kopf über die Linie (45.+1). Im zweiten Durchgang hatte zunächst Büderich die Oberhand, nachdem Glayne Wago mit einem schönen Abschluss ins lange Eck (56.) und erneut Alaisame (67.) die Partie drehten. Eine große Wendung hatte die Schlussphase aber noch parat. Zunächst sorgte Suaterna Florez nach Hereingabe von Ibrahim Ilazi für den erneuten Ausgleich (84.), ehe Maximilian Pohlig gar die Partie komplett zugunsten der Gäste drehte (88.). Büderich hatte in der Folge keine weitere Antwort parat, muss St. Tönis damit auch in der Tabelle davonziehen lassen. Das Team von Bekim Kastrati tummelt sich nämlich weiter unter den absoluten Top-Teams.
21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SpVg Schonnebeck
So., 01.03.26 14:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Blau-Weiß Dingden
So., 01.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Sonsbeck
So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - TSV Meerbusch
So., 01.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - FC Büderich
So., 01.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Biemenhorst
So., 01.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - Sportfreunde Baumberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Kleve
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: