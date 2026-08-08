1. FC Kleve & Co wollen im Pokal die nächste Runde erreichen

Pflichtspiel für Kleve. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Die Mannschaften des Kreises Kleve haben in der ersten Runde des Niederrheinpokals alles andere als Losglück gehabt. Die attraktivsten Gegner im Topf haben andere Klubs erwischt - wie etwa der SV Biemenhorst, der Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf zu Gast hat, oder der SV Sonsbeck, der Drittligist Rot-Weiss Essen empfängt. Drei Teams der Region haben immerhin ebenfalls ein Heimspiel erwischt, wobei sich die Attraktivität der Gegner in überschaubaren Grenzen hält.

1. FC Kleve - TSV Meerbusch (Sonntag, 15 Uhr). Der 1. FC Kleve startet unter neuen Voraussetzungen in den Pokalwettbewerb des Verbandes. In den vergangenen Jahren war ein Weiterkommen für das Team, das damals noch in der Oberliga aufgelaufen ist, fast schon Pflicht, weil es in der Regel bei einem Gegner aus einer niedrigeren Klasse angetreten ist. Das war einmal. Der Landesligist hat jetzt Heimrecht und einen Oberligisten zu Gast: den TSV Meerbusch.

Co-Trainer Lars van Rens wird die Mannschaft noch auf diese Partie vorbereiten. „Diese Begegnung wird für unsere vielen jungen Akteure im Kader sehr wichtig sein. Sie können sehen, wo sie stehen, weil sie gegen einen so starken Gegner bislang noch nicht gespielt haben“, sagt van Rens, der mit dem Team in dieser Woche vor allem an den fußballerischen Feinheiten gefeilt hat.

Georg „Schorsch“ Mewes, Sportlicher Leiter des Klubs vom Bresserberg, ist nicht gerade in Jubelstürme ausgebrochen, als er erfahren hat, gegen wen es in der ersten Pokalrunde geht. „Das ist kein gutes Los für uns. Denn der TSV Meerbusch bringt keine Zuschauer mit. Und sportlich wird es für uns sehr schwer, weil wir auf einen starken Gegner treffen. Das wird eine große Herausforderung für unsere junge Mannschaft. Aber wir wollen natürlich eine Überraschung schaffen“, sagt Mewes.

Am Sonntag wird Trainer Umut Akpinar dann wieder auf der Bank sitzen. Er kehrt rechtzeitig zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison aus dem Urlaub zurück. Zum Klever Aufgebot wird auf jeden Fall Stürmer Steve Dzoupiap gehören. Der 1. FC Kleve hat den 19 Jahre alten Angreifer aus Geldern verpflichtet. Dzoupiap ist zuletzt für den SC St. Tönis in der A-Junioren-Niederrheinliga aufgelaufen, hat auch schon zwei Oberliga-Spiele bestritten und am vergangenen Wochenende in zwei Testpartien gute Ansätze gezeigt.

Viktoria Goch muss zum FSV Duisburg

FSV Duisburg - Viktoria Goch (Sonntag, 15 Uhr). Landesligist Viktoria Goch weiß um die Schwere der Aufgabe beim Bezirksliga-Neuling FSV Duisburg, der vor drei Jahren noch in der Oberliga spielte. „Wir müssen auf der Hut sein. Dieses Spiel werden wir sicherlich nicht im Vorbeigehen gewinnen. Doch es muss als Landesligist unser Anspruch sein, in die nächste Runde zu kommen“, sagt Florian Voss, Co-Trainer der Viktoria.

Die Viktoria hat in den letzten Testspielen einen Aufwärtstrend gezeigt, nachdem es drei Niederlagen in Folge gegen Teams aus der Bezirksliga gesetzt hatte. „Doch wir müssen uns weiter steigern. Wir haben sicherlich mehr Potenzial, als wir in den vergangenen Partien gezeigt haben“, so Voss. Der Landesligist kann am Sonntag wieder mit Elias Reffeling, Zugang vom 1. FC Kleve, planen, der aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. „Für einen Einsatz von Beginn an wird es für ihn wohl noch nicht reichen. Doch es ist gut, ihn als Option für die Offensive im Kader zu haben“, sagt Voss.

Haldern trifft auf den FC Remscheid

SV Haldern - FC Remscheid (Sonntag, 15 Uhr). Auch der Bezirksliga-Absteiger aus dem Kreis Rees-Bocholt hat vergeblich auf das große Los gehofft. Die großen Zeiten des FC Remscheid sind lange vorbei. Der ehemalige Zweitligist ist in der vergangenen Saison aus der Landesliga abgestiegen.

Broekhuysen will gegen Xanten weiterkommen

Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten (Sonntag, 15 Uhr). Trainer Sebastian Clarke weilt gerade im Urlaub, wird sich aber vor dem Spiel noch einmal intensiv mit seinem Assistenten Philipp Venten austauschen. „Wir werden kurzfristig entscheiden, wie wir das Pokalspiel angehen. Eventuell werden wir etwas experimentieren“, sagt Clarke.

Hintergrund: Am Samstag darauf wird der Fußball-Bezirksligist das erste Meisterschaftsspiel in der Gruppe 3 bei der SpVg Odenkirchen mit dem allerletzten Aufgebot bestreiten müssen. „Einige Spieler sind dann beim San-Hejmo-Festival in Weeze, andere wiederum abends auf einer Hochzeitsfeier. Wie es jetzt aussieht, reisen wir mit zehn fitten Feldspielern nach Mönchengladbach, die deshalb vielleicht auch schon gegen Xanten zum Einsatz kommen“, sagt Clarke.

Trotz allem soll gegen den Bezirksligisten aus der Gruppe 4 ein Sieg her, um die Chance auf ein Traumlos im Wettbewerb zu wahren. Zuletzt gab es das Duell mit dem TuS Xanten am 8. Februar - der spätere Vizemeister aus Broekhuysen gewann mit 5:0. „Das Ergebnis spielt keine Rolle mehr. Der TuS Xanten hat sich stabilisiert und gut verstärkt, wahrscheinlich wird die Tagesform entscheiden“, so der Sportfreunde-Trainer.