1. FC Kleve überzeugt im ersten Saisonspiel

Der 1. FC Kleve ist mit einem Punktgewinn in die Saison in der Oberliga gestartet. Das Team erreichte vor rund 300 Zuschauern ein 0:0 beim Neuling Holzheimer SG und ließ mit einem guten Auftritt den Worten von Trainer Umut Akpinar Taten folgen. Der Coach hatte sich von schwächeren Leistungen in den letzten Testspielen nicht beeindrucken lassen und immer wieder versichert: „Das Team wird sich ganz anders präsentieren, wenn es um Punkte geht.“

Und so war es auch. Der 1. FC Kleve verdiente sich das Remis mit einer engagierten Leistung, großer taktischer Disziplin und viel Laufarbeit. Kurzum: Er zeigte das, wofür er seit Jahren in der Oberliga steht. Diese Tugenden haben ihn zu einem festen Bestandteil der Klasse werden lassen. Und er war im Vergleich zu den letzten Auftritten in der Vorbereitung nicht wiederzuerkennen.

Für Umut Akpinar war es keine Überraschung. „Die Jungs waren auf der Minute genau da. Damit hatte ich aber auch gerechnet. Denn das hatte sich bereits in der vergangenen Woche beim Training angedeutet“, sagte der Coach, für dessen Mannschaft sogar mehr drin gewesen wäre. Denn sie hatte große Chance, den Siegtreffer zu erzielen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Gastgeber die beste Gelegenheit in der Partie hatte, die ihm in doppelter Hinsicht auf dem Silbertablett serviert worden war. Erst brachte ein Fehlpass von Innenverteidiger Memlan Darwish einen Holzheimer in Ballbesitz, dann lief der Akteur im Strafraum auf den Klever Abwehrspieler Philipp Divis auf, was der Referee überraschend als Foulspiel wertete. Doch Henning Divis, der im Tor einmal mehr ein sehr guter Ersatz für den verletzten Stammkeeper Ahmet Taner (Fingerbruch) war, sorgte dafür, dass diese Fehlentscheidung keine Folgen hatte. Er wehrte den Elfmeter von Oguz Ayan ab (61.).

Drei erstklassige Chancen besaß der 1. FC Kleve in der zweiten Halbzeit. „Wir hätten eine davon nutzen und das Spiel gewinnen müssen“, sagte Akpinar. Erst traf Philipp Divis nach einem Eckball von Fabio Forster nur den Pfosten (56.). In der Schlussphase drängte das Team dann mit Macht auf den Sieg. Doch Diwan Duyar setzte einen Schuss aus kurzer Distanz ans Außennetz (78.). Zehn Minuten später köpfte Philipp Divis den Ball freistehend aus zwei Metern über das Tor – das hätte das 1:0 sein müssen. Ein Sieg zum Auftakt war greifbar nahe.

Abwehrzentrum überzeugt

Auch wenn der nicht geschafft wurde, lobte Akpinar sein Team. „Die Leistung war sehr gut. Die Mannschaft hatte aber auch die Fitness,die man benötigt, um so ein Spiel zu zeigen“, so der Coach mit Blick auf die gute Arbeit in der Vorbereitung.

Akpinar hatte auf die Akteure gesetzt, die schon eine Woche zuvor beim Sieg im Niederrheinpokal beim B-Ligisten SuS Schaag erste Wahl gewesen waren. In Samuel Derkum, der in der Abwehr auf der linken Außenbahn den Vorzug vor Elidon Bilali erhalten hatte, und Felix Beeker, der im Mittelfeld auf der rechten Seite agierte, standen zwei Neuzugänge im Aufgebot. Beide machten ihre Sache sehr ordentlich, auch wenn ihnen der eine oder andere kleinere Fehler unterlief.

Eine Bank waren wieder die Innenverteidiger Philipp Divis und Memlan Darwish sowie Frederik Meurs auf der rechten Abwehrseite. Im defensiven Mittelfeld ordneten Kapitän Fabio Forster und Niklas Klein-Wiele, der vor dem Spiel noch hatte arbeiten müssen und genau rechtzeitig zum Aufwärmen auf der Anlage eintraf, das Klever Spiel.

Auch in der Offensive lief es viel runder als in den Partien zuvor. Denn es war wesentlich mehr Bewegung im Klever Spiel. Was fehlte, war in einigen Situationen die Ruhe beim letzten Pass. So wurden einige gute Chancen bei Kontern verspielt. Auch die Offensivkräfte Joel Agbo und Dario Gerling, die ihren Platz in der Startelf nach einer schwachen Leistung beim 2:3 im Test beim Bezirksligisten TuS Xanten verloren hatten, ließen nach ihrer Einwechslung Taten sprechen. Sie bewarben sich mit ihrem engagierten Spiel für Einsätze in der ersten Elf.