1. FC Kleve überrascht beim Spitzenreiter Der Fußball-Oberligist zeigt vor 2220 Zuschauern im altehrwürdigen Grotenburg-Stadion die bislang beste Leistung der Saison und setzt sich mit 3:2 gegen den KFC Uerdingen durch. Mike Terfloth gelingt in der Nachspielzeit das Siegtor.

Der Coach vertraute mit einer Ausnahme den Spielern, die unter der Woche bereits für einen 2:1-Erfolg beim Cronenberger SC gesorgt hatten. Für den gelb-gesperrten Frederik Meurs kehrte der zuletzt verhinderte Tim Haal zurück in die Startelf. Für den KFC Uerdingen standen mehrere Akteure auf dem Rasen, die schon beim Regionalligisten SV Straelen aktiv waren: Gianluca Rizzo, Maximilian Funk, Vedran Besic, Kevin Weggen, Robin Udegbe und Shun Terada. Zudem lief der 32-jährige Ex-Profi Levan Kenia von Anfang an auf, der einst für den FC Schalke 04 in der Bundesliga spielte.

Vom Spitzenreiter kam unterdessen nur äußerst wenig. Immer wieder agierte das Team von Trainer Alexander Voigt fehlerhaft im Aufbau, die Stürmer hingen regelrecht in der Luft. Die Klever nahmen jeden Zweikampf an und schalteten schnell um – eine beeindruckende Vorstellung. Dennoch hatte der KFC ausreichend Qualität, um Chancen zu kreieren. Vedran Besic (27.) versuchte es aus der Distanz, Levan Kenia (39.) köpfte knapp übers Tor.

Doch obwohl der Regionalliga-Absteiger in der Pause zwei Mal wechselte und auch den Ex-Klever Younes Mouadden in die Begegnung brachte, kam nicht viel Schwung ins Spiel des Favoriten. Stattdessen hätte Kai Robin Schneider (50.) mit einem Schuss aus dem Rückraum für das 2:0 sorgen können. Im Gegenzug aber stellte der Spitzenreiter plötzlich Kaltschnäuzigkeit unter Beweis. Die Klever standen zu ungeordnet, als Alexander Lipinski über die rechte Seite sprintete und zentral für Gianluca Rizza (54.) vorlegte, der das 1:1 markierte. Die Gäste reagierten postwendend. Kai Robin Schneider (58.), der zuvor noch verletzt behandelt werden musste, traf aus der Distanz zur erneuten Führung in den Winkel – ein Traumtor.

Doch ein weiterer Rückschlag ließ nicht lange auf sich warten. In der 67. Minute köpfte Gianluca Rizzo nach maßgenauer Flanke von Vedran Besic zum 2:2 ein. In der Schlussphase duellierten sich die Teams auf Augenhöhe. Niklas Klein-Wiele (81.) versuchte es aus der zweiten Reihe, KFC-Akteur Maik Odenthal (83.) verfehlte das Tor knapp. Doch der 1. FC Kleve sorgte noch für den Coup: In der Nachspielzeit spitzelte der eingewechselte Mike Terfloth den Ball über die Linie, die Rot-Blauen feierten den Erfolg ausgelassen. Durch den Sieg rückt der 1. FC Kleve auf Platz elf vor und hat nun sechs Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. „Wir haben uns nie versteckt und nach vorne gespielt. Was heraussticht, ist, dass wir nach den Gegentoren und bei dieser Kulisse immer wieder zurückgekommen sind“, so Akpinar.