1. FC Kleve trifft auf Lieblingsgegner

Der 1. FC Kleve hat zwar momentan ganz andere Sorgen. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar hat mit gerade einmal vier Punkten aus den ersten sechs Meisterschaftsspielen einen Fehlstart hingelegt. Da geht es jetzt zunächst einmal darum, sich möglichst schnell aus der Abstiegszone der Oberliga zu befreien.
Unabhängig davon bescherte die Auslosung des Achtelfinales um den Niederrheinpokal dem Klub vom Bresserberg am Mittwochabend eine gute Nachricht. Wie schon in der zweiten Runde des Wettbewerbs – am 10. September gab’s einen 3:1-Erfolg gegen den 1. FC Monheim – hat die Mannschaft Heimrecht gegen einen Ligarivalen. Und auf den ersten Blick handelt es sich erneut um eine durchaus lösbare Aufgabe.
Am 14. oder 15. Oktober (Dienstag- oder Mittwochabend) gibt der SC St. Tönis seine Visitenkarte in Kleve ab. Diese Mannschaft ist am Bresserberg ein gern gesehener Gast. In den jeweiligen Heimspielen in den drei vergangenen Spielzeiten erzielte der 1. FC Kleve insgesamt sieben Punkte. Zuletzt gab’s am 17. April einen 4:1-Erfolg – ein Meilenstein in Richtung des späteren Klassenerhalts. Ob die Serie am Pokalabend unter Flutlicht noch Bestand hat, wird sich allerdings erst noch zeigen müssen. Denn kurz zuvor – am Sonntag, 5. Oktober, 15 Uhr – gibt’sdieses Duell auch schon in der Meisterschaft.
Lospech hatte Ligarivale SV Sonsbeck. Die Spieler des aktuellen Tabellendritten dürfen sich nämlich an einem Werktag abends rund 80 Kilometer über die Autobahn 57 quälen, bevor sie irgendwann in Jüchen ankommen. Dort wird dann die Partie beim Oberliga-Tabellenzweiten VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler angepfiffen – in der Meisterschaft würde es sich damit zum jetzigen Zeitpunkt um ein echtes Spitzenspiel handeln. Am Sonntag, 16. November, gibt’s für beide Mannschaften ein Wiedersehen in Sonsbeck.
Und was ist mit den sogenannten Traumlosen? Der aktuelle Drittliga-Spitzenreiter MSV Duisburg tritt beim Oberligisten KFC Uerdingen an. Eine Nachricht, die am Mittwochabend in Reihen der Krefelder Polizei schnell die Runde gemacht haben dürfte. Dagegen wird sich der Kassierer des Oberligisten VfB Homberg schon jetzt die Hände reiben, obwohl er den Gegner noch gar nicht kennt.
Dieser muss nämlich erst noch ermittelt werden – im Revier-Derby zwischen dem Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen und dem Drittligisten Rot-Weiss Essen, das erst am Samstag, 11. Oktober, über die Bühne geht. Für dieses Duell sind im Vorverkauf bereits mehr als 6.000 Karten abgesetzt worden. Unabhängig davon, wer sich letztlich im Homberger PCC-Stadion die Ehre gibt: Die Partie wird voraussichtlich ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen.
Die vier übrigen Partien im Männer-Wettbewerb: Ratingen 04/19 – VfB Hilden (beide Oberliga), FC Büderich – BW Dingden (beide Oberliga), SpVg Schonnebeck (Oberliga) – Wuppertaler SV (Regionalliga) und SSVg Velbert – 1. FC Bocholt (beide Regionalliga).
Im Wettbewerb um den Niederrheinpokal der Frauen ist im Achtelfinale nur noch eine Mannschaft aus dem Kreis Kleve vertreten. Landesligist Viktoria Winnekendonk empfängt am Samstag, 22. November, den Niederrheinligisten TuSA Düsseldorf.
Übrigens hatte auch noch der Pokalsieger von 2022, der inzwischen in der B-Liga kickt, seine Hand im Spiel – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Paul Reetz, der beim Fußball-Verband Niederrhein ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, durfte neben Pokal-Chef Wolfgang Jades sitzen und die Kugeln aus der Trommel fischen. Der junge Mann hatte vor seinem Wechsel zum FC Neukirchen-Vluyn für die Jugendmannschaften des SV Straelen gespielt.