1. FC Kleve trifft auf Lieblingsgegner

Kleve ist bereit. – Foto: Jens Terhardt

Der 1. FC Kleve hat zwar momentan ganz andere Sorgen. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar hat mit gerade einmal vier Punkten aus den ersten sechs Meisterschaftsspielen einen Fehlstart hingelegt. Da geht es jetzt zunächst einmal darum, sich möglichst schnell aus der Abstiegszone der Oberliga zu befreien.

Unabhängig davon bescherte die Auslosung des Achtelfinales um den Niederrheinpokal dem Klub vom Bresserberg am Mittwochabend eine gute Nachricht. Wie schon in der zweiten Runde des Wettbewerbs – am 10. September gab’s einen 3:1-Erfolg gegen den 1. FC Monheim – hat die Mannschaft Heimrecht gegen einen Ligarivalen. Und auf den ersten Blick handelt es sich erneut um eine durchaus lösbare Aufgabe. Am 14. oder 15. Oktober (Dienstag- oder Mittwochabend) gibt der SC St. Tönis seine Visitenkarte in Kleve ab. Diese Mannschaft ist am Bresserberg ein gern gesehener Gast. In den jeweiligen Heimspielen in den drei vergangenen Spielzeiten erzielte der 1. FC Kleve insgesamt sieben Punkte. Zuletzt gab’s am 17. April einen 4:1-Erfolg – ein Meilenstein in Richtung des späteren Klassenerhalts. Ob die Serie am Pokalabend unter Flutlicht noch Bestand hat, wird sich allerdings erst noch zeigen müssen. Denn kurz zuvor – am Sonntag, 5. Oktober, 15 Uhr – gibt’sdieses Duell auch schon in der Meisterschaft.

Sonsbeck muss nach Jüchen Lospech hatte Ligarivale SV Sonsbeck. Die Spieler des aktuellen Tabellendritten dürfen sich nämlich an einem Werktag abends rund 80 Kilometer über die Autobahn 57 quälen, bevor sie irgendwann in Jüchen ankommen. Dort wird dann die Partie beim Oberliga-Tabellenzweiten VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler angepfiffen – in der Meisterschaft würde es sich damit zum jetzigen Zeitpunkt um ein echtes Spitzenspiel handeln. Am Sonntag, 16. November, gibt’s für beide Mannschaften ein Wiedersehen in Sonsbeck.