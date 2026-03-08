1. FC Kleve stoppt gegen den Spitzenreiter zwei Niederlagenserien

Punktgewinn beim Spitzenreiter – Foto: Hubert Wilschrey

Der 1. FC Kleve hat zwei Negativserien ausgerechnet gegen den Branchenführer gestoppt. Der Vorletzte der Oberliga Niederrhein erreichte am Sonntag vor 400 Zuschauern in der Eroglu-Arena ein 0:0 in der Heimpartie gegen den Spitzenreiter Ratingen 04/19. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar hatte zuvor alle vier Spiele der Rückrunde verloren und auch vier Heimniederlagen in Folge kassiert.

Der Gastgeber zeigte mit einer sehr couragierten Leistung gegen den fußballerisch überlegenen Gegner, der zwar mehr Spielanteile, aber kaum zwingende Torchancen hatte, dass er sich im Kampf um den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben hat. Der 1. FC Kleve hat weiter fünf Punkte Rückstand zum rettenden 15. Rang, auf den BW Dingden, am kommenden Sonntag Gegner des Akpinar-Teams, nach dem 1:2 bei der SpVg Schonnebeck zurückgefallen ist.