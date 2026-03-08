1. FC Kleve stoppt gegen den Spitzenreiter zwei Niederlagenserien

Der 1. FC Kleve hat zwei Negativserien ausgerechnet gegen den Branchenführer gestoppt. Der Vorletzte der Oberliga Niederrhein erreichte am Sonntag vor 400 Zuschauern in der Eroglu-Arena ein 0:0 in der Heimpartie gegen den Spitzenreiter Ratingen 04/19. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar hatte zuvor alle vier Spiele der Rückrunde verloren und auch vier Heimniederlagen in Folge kassiert.
Der Gastgeber zeigte mit einer sehr couragierten Leistung gegen den fußballerisch überlegenen Gegner, der zwar mehr Spielanteile, aber kaum zwingende Torchancen hatte, dass er sich im Kampf um den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben hat. Der 1. FC Kleve hat weiter fünf Punkte Rückstand zum rettenden 15. Rang, auf den BW Dingden, am kommenden Sonntag Gegner des Akpinar-Teams, nach dem 1:2 bei der SpVg Schonnebeck zurückgefallen ist.
Der Punktgewinn geht unter dem Strich in Ordnung, auch wenn Ratingen 04/19 früh die Chance hatte, die Weichen für einen Favoritensieg zu stellen. Emre Demircan scheiterte in der zehnten Minute mit einem Elfmeter am Klever Stammkeeper Ahmet Taner, der die beiden Partien zuvor wegen einer Fingerverletzung verpasst hatte.
Schiedsrichterin Amelie Lainka hatte nach einem Zweikampf zwischen dem Klever Abwehrchef Philipp Divis und Cem Sabanci auf den Punkt gezeigt – eine äußerst umstrittene Entscheidung. Divis beteuerte jedenfalls nach dem Abpfiff: „Das war kein Elfer, ich habe den Ratinger überhaupt nicht berührt.“
Ahmet Taner bewahrte seine Mannschaft in zwei weiteren Situationen vor einem Rückstand und unterstrich damit, wie wichtig er für sein Team ist. „Seine Rückkehr hat dem 1. FC Kleve nicht nur wegen des gehaltenen Elfmeters sehr gutgetan. Taner hat der Mannschaft sehr viel Stabilität gegeben“, sagte der Ratinger Trainer Apfeld.
Er bezeichnete das 0:0 als ein gerechtes Ergebnis. „Wir hatten zwar mehr Spielanteile. Aber Kleve hat mit sehr viel Leidenschaft gespielt und sich diesen Punkt verdient“, sagte Apfeld. Er hat mit seinem Team jetzt nur noch zwei Punkte Vorsprung vor dem Verfolger VfB Hilden, der seine gute Form mit einem 5:0 beim TSV Meerbusch bestätigte.
Ratingen 04/19 hatte zwar mehr vom Spiel, musste aber ständig auf der Hut sein, weil der 1. FC Kleve nicht nur mit großem Kampfgeist überzeugte, sondern auch spielerisch seine mit Abstand beste Leistung der Rückrunde zeigte. „Kompliment an die Mannschaft. Sie hat ein sehr gutes Spiel abgeliefert“, sagte der Klever Trainer Umut Akpinar.
Der 1. FC Kleve setzte dabei in der Offensive mehr als nur Nadelstiche. Ein belebendes Element war erneut A-Jugend-Spieler Emil Oerding. Der 18-Jährige agierte bei seinem zweiten Oberliga-Einsatz gut eine Stunde lang sehr auffällig. Er hatte vor der Pause aus dem Spiel heraus mit einem Schuss ans Außennetz (41.) die beste Chance, den Außenseiter in Führung zu bringen.
Auffallend war, dass die Klever Offensivakteure mit mehr Entschlossenheit als in den Partien zuvor den Abschluss suchten. Zudem leistete sich das Team bei der Abwehrarbeit diesmal keine groben Schnitzer. Das einzige Manko war, dass der couragierte Auftritt nicht mit mehr als einem Punkt belohnt wurde.
Umut Akpinar ärgerte das ein wenig, auch wenn ihn die Leistung seiner Mannschaft freute. „Wir wollten unbedingt einen Sieg schaffen und haben bis zum Schluss alles versucht, drei Punkte zu holen“, sagte er. Der gute Auftritt seines Teams war eine Bestätigung für ihn. „So können wir den Klassenerhalt schaffen.“