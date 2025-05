1. FC Kleve steht vor dem Klassenerhalt

Der Klassenerhalt rückt für den Oberligisten 1. FC Kleve immer näher. Die Mannschaft hat inzwischen schon sechs Spiele in Serie ungeschlagen überstanden. Drei Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz sechs Punkte – das sollte allemal reichen. Zumal die Rot-Blauen in der aktuellen Verfassung sicherlich noch den einen oder anderen Zähler einsammeln werden.

Nach dem 4:1 gegen den SC St. Tönis und dem 2:2 beim Tabellenführer SpVg Schonnebeck ärgerte das Team am Freitagabend den nächsten Favoriten. Gegen Angstgegner ETB Schwarz-Weiß Essen sprang am heimischen Bresserberg ein verdientes 0:0 heraus. Während sich der 1. FC Kleve über einen Punktgewinn freute, verließen die Gäste frustriert den Platz. Das Team vom Uhlenkrug hat jetzt fünf Punkte Rückstand auf den Lokalrivalen aus Schonnebeck und kann den Aufstieg nicht mehr aus eigener Kraft schaffen.

Er hatte vor dem Spiel Wechsel vorgenommen. Die zuletzt formstarken Justin Francis und Nathnael Scheffler blieben außen vor, für sie rückten Nermin Badnjevic und Diwan Duyar in die Startformation. Außerdem musste Henning Divis wieder im Tor ran, da Stammkeeper Ahmet Taner noch an den Nachwirkungen seiner Blessur laboriert.

Von Anfang an stand die Partie auf hohem Niveau. Der Gastgeber trat sehr selbstbewusst auf und ließ dem Gegner kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Der 1. FC Kleve presste schon am gegnerischen Strafraum und hatte dank des mutigen und aggressiven Spiels in der Anfangsphase mehr von der Partie. Ohnehin gingen die Klever über die gesamte Spielzeit mit ganz viel Leidenschaft in die Zweikämpfe. „Es ist bei uns eine gute Entwicklung zu sehen. Alle haben sich im Saisonverlauf gewaltig gesteigert“, lobte Akpinar.

Lediglich eine Torgelegenheit hatte der Gast. Niklas Klein-Wiele war auf der Hut, als er in Minute 17 mit einem imponierenden Reflex per Kopf einen möglichen Treffer verhinderte. Ansonsten beteiligten sich alle Klever an der Defensivarbeit und hielten die Schwarz-Weißen außerhalb des Strafraums. Und der Gastgeber setzte auch in der Offensive Akzente.

Sieg verpasst

Luca Thuyl und Diwan Duyar agierten in der 19. Minute zu umständlich – da wäre mehr drin gewesen. Eine Fußspitze zu spät kam Dario Gerling nach einer Flanke von Thuyl (33.), dem sich auch noch zwei Gelegenheiten boten (42. und 43.). In der 80. Minute prüfte erst Juliano Ismanovski Essens Keeper Ryan Valentine. Beim anschließenden Schuss von Thuyl lenkte der Schlussmann den Ball noch soeben um den Pfosten.

„Schade, wir hätten uns mit einem Sieg belohnen können. Es war aber erneut ein ganz großer Auftritt unserer Mannschaft“, sagte Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, nach dem Abpfiff der kurzweiligen Begegnung. Für sein Team geht es am Sonntag beim VfB Homberg weiter. Danach folgt das Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten TVD Velbert, ehe die Saison mit der Partie beim SV Biemenhorst ausklingt.