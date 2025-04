Der 1. FC Kleve erhofft sich eine Reaktion nach der deutlichen Pleite in der Vorwoche. – Foto: Arno Wirths

1. FC Kleve steht unter enormem Druck Nach dem 0:4-Debakel beim VfB Hilden kann es für den Oberligisten an diesem Sonntag nur besser werden. Der TSV Meerbusch ist am Bresserberg zu Gast. Es gibt auch einen Strohhalm, an den sich die Klever klammern können.

Der ansonsten so besonnene und wohltuend ruhige Umut Akpinar war am vergangenen Sonntag total aus dem Häuschen. Der Trainer des Oberligisten 1. FC Kleve war über den uninspirierten Auftritt seiner in der Partie beim VfB Hilden, die der Gastgeber deutlich zu seinen Gunsten entschied, absolut verärgert: „Das war eine Nicht-Leistung meines Teams“, fasste er das einseitige Geschehen auf dem Hildener Platz zusammen. Hat sich sein Ärger mittlerweile verflogen oder schwingt noch etwas nach?

Die Hildener waren jedenfalls in allen Belangen weit überlegen und hätten durchaus noch höher gewinnen können. Der 1. FC Kleve hingegen zeigte eine lethargische Vorstellung und strahlte nicht den Hauch an Torgefahr aus. Über 90 Minuten geriet das Gehäuse des VfB Hilden nie in Gefahr. Dies muss und wird sich am Sonntag ändern, wenn die Klever um 15 Uhr den TSV Meerbusch erwarten. „Das Spiel gegen Hilden haben wir am Dienstag analysiert und abgehakt. Wir wissen, dass wir es viel besser können. Das wollen wir am Sonntag unter Beweis stellen. Nur wenn unsere Einstellung stimmt und wir in kämpferischer Hinsicht alles geben, ist für uns was zu holen“, sagt Akpinar.