1. FC Kleve steht beim Neuling BW Dingden unter Zugzwang

Die Oberliga Niederrhein ist in dieser Saison so ausgeglichen besetzt wie seit vielen Jahren nicht mehr. Darauf verweisen die Trainer der 18 Mannschaften immer wieder. Das bestätigt sich Woche für Woche bei den Ergebnissen. Und das zeigt auch ein Blick auf das Klassement nach 22 Spieltagen, in dem der 1. FC Kleve mit 20 Punkten als Vorletzter geführt wird. Aktuell muss mehr als die Hälfte der Liga um den Klassenerhalt bangen.
Die Abstiegszone beginnt bereits in der Einstelligkeit. Der Tabellenneunte Sportfreunde Baumberg (29 Punkte) hat nur vier Zähler Vorsprung vor dem Drittletzten SV Sonsbeck (25), der den ersten der aktuell drei Abstiegsplätze einnimmt. Das scheint große Spannung bis zum Schluss zu versprechen.
Kurios: Am Wochenende sind die zehn Teams, die sich derzeit um den Verbleib in der Liga sorgen müssen, unter sich. Der 1. FC Kleve tritt dabei beim Neuling BW Dingden an, der mit 25 Punkten auf dem rettenden 15. Rang steht. Da versteht sich das Ziel für die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar von selbst.
Der 1. FC Kleve ist in den ersten fünf Partien der Rückrunde zwar ohne Sieg geblieben. Doch er hat zuletzt enorm viel Selbstvertrauen gesammelt, weil er ausgerechnet gegen den Spitzenreiter Ratingen 04/19 seine Niederlagenserie gestoppt hat und beim 0:0 eine in allen Belangen überzeugende Leistung geboten hat. Dafür gab es auch ein Lob vom Ratinger Trainer Damian Apfeld. „Die Klever Mannschaft hat auf mich einen sehr lebendigen Eindruck gemacht“, sagte Apfeld, der dem Team im Abstiegskampf auch fest die Daumen drückt.
Das Spiel gegen den Ligaprimus war auf jeden Fall ein Mutmacher für den Vorletzten. „Das Ergebnis war für die Moral wie ein Sieg. Wir haben in dieser Partie ganz klar einen Schritt nach vorne gemacht. Doch jetzt muss unbedingt auch der nächste Schritt folgen“, sagt Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve. Will heißen: Es muss ein Sieg beim Aufsteiger her, der in der Hinrunde am Bresserberg einen 4:3-Erfolg geschafft hat.
Der 1. FC Kleve bot damals eine der schlechtesten Leistungen der Saison und hat deshalb etwas gutzumachen. Er wird dabei nach wie vor auf wichtige Kräfte verzichten müssen. Kapitän Fabio Forster muss noch passen, nachdem er sich beim 2:3 bei der DJK Adler Union Frintrop das Gelenk am dicken Zeh im linken Fuß gebrochen hat. Forster hofft, Anfang April wieder eine Alternative zu sein.
In Nermin Badnjevic fällt ein weiterer Spieler noch einige Wochen aus. Der Offensivakteur, der die interne Torschützenliste mit überschaubaren vier Treffern anführt, hat im Training einen Bänderriss erlitten. Zudem plant Umut Akpinar für Sonntag auch noch nicht mit Luca Thuyl, der in den vergangenen beiden Partien schon wegen einer Zerrung gefehlt hat. „Ich kann schwer einschätzen, wie lange ich ausfalle. Denn ich habe so eine Verletzung noch nie gehabt“, sagt Thuyl.
Akpinar hat zufrieden registriert, dass seine Mannschaft sich gegen Ratingen in der Offensive klar gesteigert hat, obwohl sie im vierten Heimspiel in Folge keinen Treffer erzielt hat. Doch es war auffällig, dass die Spieler viel entschlossener als in den Wochen zuvor den Abschluss suchten – auch aus der zweiten Reihe.
„Wir müssen auch in Dingden so zielstrebig agieren. Wir wollen erneut eine gute Leistung abrufen und dort gewinnen. Denn wir müssen aufpassen, dass wir den Kontakt zum Mittelfeld nicht abreißen lassen“, sagt Umut Akpinar, für den am Wochenende noch keine Vorentscheidung im Abstiegskampf fallen wird. „Denn wir haben anschließend noch elf Spiele.“
Das sieht auch Abwehrchef Philipp Divis so. „Abgerechnet wird erst zum Schluss. Es wird noch ein harter Weg zum Klassenerhalt. Doch wir werden uns retten, weil dieser Verein einfach nicht in die Landesliga gehört“, sagt der Innenverteidiger. Er war nach dem 0:0 gegen Spitzenreiter Ratingen ein klein wenig enttäuscht vom Ergebnis „Denn es war mehr drin für uns.“ Jetzt soll es am Sonntag mit dem ersten Sieg der Rückrunde klappen.
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