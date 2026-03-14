1. FC Kleve steht beim Neuling BW Dingden unter Zugzwang

„Wir müssen auch in Dingden so zielstrebig agieren. Wir wollen erneut eine gute Leistung abrufen und dort gewinnen. Denn wir müssen aufpassen, dass wir den Kontakt zum Mittelfeld nicht abreißen lassen“, sagt Umut Akpinar, für den am Wochenende noch keine Vorentscheidung im Abstiegskampf fallen wird. „Denn wir haben anschließend noch elf Spiele.“

Das sieht auch Abwehrchef Philipp Divis so. „Abgerechnet wird erst zum Schluss. Es wird noch ein harter Weg zum Klassenerhalt. Doch wir werden uns retten, weil dieser Verein einfach nicht in die Landesliga gehört“, sagt der Innenverteidiger. Er war nach dem 0:0 gegen Spitzenreiter Ratingen ein klein wenig enttäuscht vom Ergebnis „Denn es war mehr drin für uns.“ Jetzt soll es am Sonntag mit dem ersten Sieg der Rückrunde klappen.

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