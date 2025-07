Das Klever Programm. – Foto: Arno Wirths

1. FC Kleve startet zum dritten Mal in Folge auswärts in die Saison Der Oberligist trifft in den ersten beiden Spielen auf Neulinge. Das sagen Co-Trainer Lars van Rens und der Sportliche Leiter Georg Mewes zum Programm. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein 1. FC Kleve

Der 1. FC Kleve startet in der Oberliga das dritte Jahr in Folge auswärts in die Saison. Er spielt am Sonntag, 17. August, 15.30 Uhr, beim Neuling Holzheimer SG, der in der vergangenen Saison Vizemeister in der Landesliga-Gruppe eins wurde. Den Vizemeister der anderen Gruppe hat die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar im ersten Heimspiel zu Gast. Die DJK Adler Frintrop tritt am Sonntag, 24. August, 15 Uhr, in der Eroglu-Arena an.

Dass der 1. FC Kleve zunächst erneut reisen muss, hat einen einfachen Grund. Er hatte sich das gewünscht. „Es wäre uns lieber gewesen, mit einem Heimspiel zu starten. Dies war aber aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Deshalb haben wir Staffelleiter Holger Tripp gebeten, zunächst auswärts antreten zu können“, sagt Stefan Schneiders, Vorstandsmitglied des 1. FC Kleve. Der Oberligist muss dann am dritten Spieltag am Sonntag, 31. August, 15 Uhr, beim 1. FC Monheim ran. Es folgen drei Partien am Freitagabend gegen den VfB Hilden (5. September, 20 Uhr), bei Ratingen 04/19 (12. September, 19.30 Uhr) und gegen BW Dingden (19. September, 19.30 Uhr).

„Das Programm zum Start ist sehr anspruchsvoll. Dass wir zunächst auf zwei Aufsteiger treffen und es in den ersten Wochen auch gegen Top-Teams wie Hilden und Ratingen geht, hat es in sich. Wir müssen von Anfang an in Top-Form sein“, sagt Co-Trainer Lars van Rens. Georg „Schorsch“ Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, hätte sich zum Auftakt einen anderen Gegner gewünscht. „Bei einem Aufsteiger herrscht anfangs noch viel Euphorie. Das macht die Aufgabe so schwer“, sagt Mewes.