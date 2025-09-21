1. FC Kleve spielt wie ein Absteiger

Das war nichts! Oberligist 1. FC Kleve hat den Abwärtstrend der vergangenen Wochen auch gegen Aufsteiger Blau-Weiß Dingden nicht stoppen können. Die Mannschaft musste sich am Freitagabend unter Flutlicht am heimischen Bresserberg mit 3:4 (2:2) geschlagen geben und bleibt damit auf dem letzten Tabellenplatz.

Großer Schwachpunkt war erneut das desolate Defensivverhalten der Rot-Blauen, die in den vergangenen vier Meisterschaftsspielen 16 Gegentore kassiert haben.

Unterstützung gab es auch nicht aus dem Mittelfeld, sodass die letzte Abwehrreihe ständig unter Druck stand. Im Sturm war Ole Kook auf sich allein gestellt. Unterstützung von seinen Offensivpartnern Diwan Duyar und Nermin Badnjevic? Fehlanzeige.

Es war für den Gastgeber ein Spiel zum Vergessen. Von der so oft gelobten geschlossenen Mannschaftsleistung war nichts zu spüren. Die Elf wirkte fahrig, während der gesamten 90 Minuten war kein gelungener Spielzug zu sehen. Und die Schwächen in der Abwehr waren unübersehbar. Der sonst so zuverlässige Keeper Henning Divis agierte nervös, seine Vorderleute standen fast immer zu weit von ihren Kontrahenten weg und luden diese förmlich zum Torabschluss ein.

„So hatten wir uns das überhaupt nicht vorgestellt. Gegen einen Gegner, der mit uns um den Klassenerhalt kämpfen wird, muss einfach mehr kommen“, sagte Umut Akpinar, Trainer des 1. FC Kleve. „Wir haben es BW Dingden sehr leicht gemacht. Bei allen Gegentoren haben wir nicht attackiert. Es war bei uns weder Aggressivität noch Laufbereitschaft zu sehen. Die Niederlage ist verdient und für uns ein richtiger Nackenschlag. So ein lethargischer Auftritt darf sich auf keinen Fall wiederholen.“

Enttäuschung ist groß

Gegen den Neuling aus Dingden gab es schon in der achten Minute den ersten Dämpfer, als Kevin Juch die ebenfalls sehr bieder agierenden Gäste in Führung brachte. Juliano Ismanovski glich aus (12.), ehe Mohamed Salman für das 2:1 der Blau-Weißen sorgte (28.). Mit dem Halbzeitpfiff egalisierte nochmals Ismanovski. Moritz Osthoffs Treffer (76.) glich Kleves Niklas Klein-Wiele zwar postwendend wieder aus, doch auf Osthoffs zweites Tor (80.) zum entscheidenden 4:3 blieben die Hausherren die Antwort schuldig.

Auch Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, schüttelte angesichts der katastrophalen Vorstellung des Teams nur ungläubig den Kopf: „Wenn du drei Tore schießt, muss man gewinnen. Aber so...“ Auf Klever Seite gingen nur die Innenverteidiger Philipp Divis und Samuel Derkum mit der notwendigen Courage zu Werke. Sie gingen kompromisslos in die Zweikämpfe – standen aber zu oft allein auf weiter Flur. Gute Ansätze zeigte nach seiner Einwechslung noch der junge Elias Reffeling mit einigen gelungenen Offensivaktionen. Alle anderen enttäuschten.

Erste Konsequenzen aus der Niederlage zog Umut Akpinar schon unmittelbar nach dem Abpfiff. Der trainingsfreie Sonntag wurde gestrichen, sodass der Coach schon gestern mit der Mannschaft das Debakel aufarbeiten konnte. Am kommenden Freitag folgt in Essen das Gastspiel bei der Spvg Schonnebeck, die zum engsten Kreis der Titelaspiranten zählt.