1. FC Kleve spielt jetzt im Krisenmodus

Den Abwärtstrend muss der Oberligist 1. FC Kleve unbedingt stoppen. Nach vier – zum Teil recht heftigen – Niederlagen in Folge ist die Elf in der Tabelle auf den vorletzten Platz abgestürzt. Um nicht den Anschluss an das untere Mittelfeld der Tabelle zu verlieren, muss im Spiel am Freitagabend bei der SpVg Schonnebeck (Anstoß ist um 19.30 Uhr) am Essener Schettersbusch gepunktet werden. „Wir stehen unter Zugzwang und müssen was Zählbares mit nach Hause nehmen“, sagt auch Georg Mewes, der Sportliche Leiter beim 1. FC Kleve.

Gerade in den nun folgenden Spielen müssen Erfolgserlebnisse her. Nach dem Auftritt in Schonnebeck stehen zwei Heimbegegnungen für die Klever auf dem Spielplan. Zuerst wird der SC St. Tönis erwartet, ehe der TSV Meerbusch, der momentan wie der 1. FC Kleve auch nur schmale vier Zähler vorweisen kann, sich in der Eroglu-Arena vorstellt.

Immer noch schwelt bei den Klever Verantwortlichen der Ärger über die 3:4-Heimniederlage gegen den Aufsteiger Blau-Weiß Dingden. „Das war ein komplettes Versagen unseres Teams“,hatte Trainer Umut Akpinar unmittelbar nach dem Abpfiff gesagt. Auch Mewes hadert nach wie vor mit dem erschütternd schwachen Auftritt der Elf. „Ich bin nach wie vor noch nicht auf Normaltemperatur. So darf man sich nicht präsentieren“, sagt „Schorsch“ Mewes jetzt einige Tage danach.

Es war tatsächlich eine lethargische Vorstellung. Und mit dem nicht vorhandenen Abwehrverhalten luden die Klever den Gegner, der voraussichtlich auch um den Klassenverbleib kämpfen wird, förmlich zum Toreschießen ein. So würde es nicht überraschen, wenn der Coach am Freitag im Spiel gegen die SpVg Schonnebeck personelle Umstellungen vornehmen würden. Eine Alternative wäre sicherlich Trainersohn Ilkay Akpinar, der das zuletzt lauffaule Mittelfeld auf Trab bringen könnte. Überhaupt muss sich das Defensivverhalten des 1. FC Kleve grundsätzlich ändern. 16 Gegentreffer in den vergangenen vier Punktspielen sprechen Bände.

Sicher ist aber auch, dass die Klever im Essener Osten auf einen starken Gegner treffen werden, der im Aufstiegskampf mitmischen will. Die Spielvereinigung verlor zwar nach der vergangenen Saison mit Arne Wessels und Conor Tönnies das beste Angriffsduo der Liga – zusammen gingen 59 Tore auf sein Konto – doch die neuformierte Mannschaft spielt schon wieder oben mit und ist Tabellenvierter. Allerdings gab es in den letzten beiden Begegnungen eine Leistungsdelle. In Dingden reichte es für die SpVG Schonnebeck nur zu einem torlosen Remis, während es auf dem heimischen Platz eine 0:2-Niederlage gegen den SC St. Tönis setzte.

Aber bei der SpVg dürfte auf der Mannschaftsaufstellung wieder der Name Mike Bosnjak auftauchen. Der Neuzugang des Nachbarn ETB Schwarz-Weiß Essen, der auch schon in der Regionalliga für die SG Wattenscheid spielte, hat seine Verletzung auskuriert und will wieder auf Torejagd gehen.