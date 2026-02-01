1. FC Kleve - So wird das nichts mit dem Klassenerhalt

So gab es beim 1. FC Kleve viel Tristesse. Positiv war lediglich die Nachricht, dass Niklas Klein-Wiele auch in der kommenden Spielzeit das Klever Trikot tragen wird. Seit seiner Jugend kickt der gebürtige Halderner für den 1. FC Kleve – nur unterbrochen durch ein einjähriges Gastspiel bei der SV Hönnepel-Niedermörmter. Aber am Sonntag blieb auch der 32-Jährige unter seinen Möglichkeiten und konnte der Partie nicht seinen Stempel aufdrücken.

Dabei konnte Umut Akpinar in der so wichtigen Begegnung auf fast alle Spieler seines Kaders zurückgreifen. Lediglich Torwart Ahmet Taner musste krankheitsbedingt passen. Für ihn nahm Henning Divis zwischen den Posten Platz. Auch Luca Thuyl, der die Hinrunde aufgrund seines Auslandsstudiums verpasst hatte, kam nach seiner Rückkehr sofort wieder zum Zuge. Die Holzheimer SG musste ohne Torjäger Oguz Ayan auskommen, der sich bei einem Hallenturnier eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte.

Anfangs lief es noch in der Partie ganz ordentlich. Aber die beiden Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld, sodass Strafraumszenen äußerst rar blieben. Im weiteren Spielverlauf agierte die Holzheimer SG leicht überlegen. Und mit der ersten Gelegenheit gingen die Gäste auch in Führung. Eine weite Flanke segelte lange durch den Strafraum, doch weder Keeper Henning Divis noch seine Vorderleute griffen energisch ein. Ganz anders Arton Tola, der mit dem Kopf zur Stelle war und das 1:0 für die Holzheimer SG erzielte (38.).

1. FC Kleve agiert in der zweiten Halbzeit viel zu harmlos

Bei diesem Stand sollte es auch bleiben, denn der 1. FC Kleve blieb auch in Durchgang zwei absolut harmlos, sodass Gästekeeper Johannes Kultscher einen recht geruhsamen Nachmittag hatte. Lediglich zwei Chancen, die für ein wenig an Gefahr sorgten, boten sich den Gastgebern. Bei der ersten Möglichkeit verpasste Diwan Duyar den rechtzeitigen Abschluss (54.), bei der zweiten kam Dario Gerling nach einem Pass von Fabio Forster einen Ticken zu spät (89.). Zu mehr reichte es nicht.