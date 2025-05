1. FC Kleve setzt seinen Erfolgslauf fort Der Oberligist 1. FC Kleve beendet das fünfte Spiel in Folge ohne Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar punktet beim 1. FC Monheim und marschiert mit nun 32 Punkten auf dem Konto weiter in Richtung Klassenerhalt.

Der 1. FC Kleve ist auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen geblieben. Der Oberligist kehrte nach dem 1:1 (0:1) beim 1. FC Monheim mit einem Punkt zurück an den Niederrhein und hat damit weiterhin gute Chancen auf den Klassenerhalt. Beide Mannschaften haben nun 32 Punkte auf dem Konto. Bis zur 73. Minute hatte es sogar nach einem Auswärtssieg für die Klever ausgesehen.

In Monheim konnte Trainer Umut Akpinar wieder auf seinen bewährten Defensivverbund setzen, da Elidon Bilali nach seiner Sperre wieder auf der rechten Abwehrseite ran durfte. Stammkeeper Ahmet Taner, der vor wenigen Tagen mit dem 1. FC Kleve verlängert hat und auch in der kommenden Saison das Tor hüten wird, musste aber verletzungsbedingt erneut passen. Doch sein Vertreter Henning Divis zeigte auch in Monheim, dass Akpinar jederzeit auf ihn bauen kann.

Die Geschichte der ersten Halbzeit ist schnell erzählt. Im Mittelfeld gab es viele intensive Zweikämpfe, doch Fehlpässe auf beiden Seiten verhinderten einen gelungenen Spielaufbau. Nur einen guten Spielzug gab es vor der Pause zu sehen, doch der hatte es in sich. Über Nathnael Scheffler, Frederik Meurs und Luca Thuyl kam der Ball zu Dario Gerling, der aus etwa 16 Metern den Klever Führungstreffer (31.) erzielte. Für den Mittelstürmer war es Saisontor Nummer sieben. „Das war eine wunderbare Stafette“, schwärmte Akpinar von dem mustergültigen Spielzug seines Teams, das nach der Führung den Vorsprung bis in die Pause verteidigte.