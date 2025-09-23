1. FC Kleve: Serie der B-Junioren reißt kurz vor der Pause

Die Serie ist gerissen. Am vierten Spieltag der Niederrheinliga haben die B-Junioren des 1. FC Kleve, die mit drei Siegen in die Saison gestartet waren, die erste Niederlage kassiert. Im Auswärtsspiel beim TSV Meerbuch, der seinerseits auch einen starken Saisonstart hingelegt hatte, verlor der Nachwuchs vom Bresserberg mit 1:2 (1:2).

In Durchgang eins hatte Oliwier Korona die Gäste aus Kleve zunächst in Führung gebracht. Einen nach vorne parierten Ball staubte er in der 25. Minute zum 1:0 ab. Der zehnte Klever Saisontreffer war gleichzeitig der erste, der nicht auf das Konto von Vadim Sladkov oder Inricke Chejou ging. Letztgenannter traf in der Folge nur den Pfosten. Das sollte sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit rächen. Erst brachte ein Eckball dem TSV Meerbusch den Ausgleich (40.+1), dann flog dem 1. FC Kleve ein eigener Standard um die Ohren. Den Gegenstoß nutzte der TSV, um die Partie noch vor der Pause zu drehen (40.+3).

In Durchgang zwei trafen beide Teams noch einmal den Pfosten. Der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr fallen. FC-Coach Niko Hegemann ärgerte sich vor allem über die letzten fünf Minuten des ersten Durchgangs. „Da haben wir einmal nicht so gut gegen den Ball gearbeitet, wie wir es sonst bisher gemacht haben. Positiv ist jedoch, dass wir das Spiel gegen ein ambitioniertes Team wie Meerbusch so ausgeglichen gestalten können. Beide Mannschaften haben auf Augenhöhe agiert“, sagte der Klever Trainer.

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen, die zum Auftakt einen 13:0-Erfolg über Neuling TSV Solingen eingefahren hatten, taten sich im Auswärtsspiel beim VfB Hilden nun weitaus schwerer. Am Ende reichte es trotzdem zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg. Robin Roovers sorgte in der 66. Minute für die Entscheidung, als sie per Distanzschuss sehenswert in den Winkel traf. VfR-Trainer Bart Denissen lobte die Abwehrarbeit des Gegners. „Das war kein gutes Spiel von uns, wir haben uns sehr schwergetan, da Hilden sich weitgehend auf die Defensive beschränkt hat. Am Ende war es für uns einfach ein dreckiger Sieg – so etwas gehört auch dazu. Wir nehmen die drei Punkte gerne mit“, sagte Denissen.

In der Grenzlandliga der A-Junioren hat der 1. FC Kleve mit einem 4:1 (1:1)-Erfolg über den SV Budberg die Tabellenführung verteidigt. Matteo Cagnazzo (27.), Joshua Annang (48.), Emil Oerding (56.) und Batuhan Atasever trafen für Rot-Blau. Die Gäste aus Budberg waren in der 40. Minute zum Ausgleich gekommen.

In der B-Junioren-Grenzlandliga setzte sich der Nachwuchs des SV Straelen mit einem 13:0 (9:0)-Erfolg über den SC TuB Mussum an die Tabellenspitze. Mats Prang (4., 14., 36.), Lenny Swiniarski (7., 27.), Noah Dujmovic (8.), Marvin Verlegh (37.), Fabian Otschik (38.) und Fynn Eymael (39.) sorgten mit ihren Toren bereits vor der Halbzeit für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel ließ es der SVS ein weniger ruhiger angehen. Jona Mohr (50., 75.), Vladyslav Masyuk (52.) und Leo Dasbach (59.) legten „nur“ noch vier Treffer nach.

Der 1. FC Kleve musste sich parallel bei der JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Nach Toren in der 28. und 47. Minute lagen die Gastgeber in Durchgang zwei bereits mit 2:0 in Führung, als Abubakar Jalloh noch einmal auf 1:2 verkürzen konnte (55.). Für mehr sollte es allerdings nicht mehr reichen.

In der Grenzlandliga der C-Junioren feierte der 1. FC Kleve einen 5:2 (2:1)-Erfolg über den 1. FC Bocholt. Jonah Stobrawe (2.) Olivier Dwojak (24.), Rohat Sevim (38.), Lukas Rehfeldt (60.) und Julien Furnari (70.) trafen für die Gastgeber. Der 1. FC Bocholt konnte zwischenzeitlich ausgleichen (19.) und auf 2:3 verkürzen (41.).

Siegfried Materborn kassierte beim SV Budberg eine 0:2 (0:1)-Niederlage. Die Gegentore fielen in der 27. und 47. Spielminute.