1. FC Kleve schlägt sich am Ende selbst

Der 1. FC Kleve hat die erste Niederlage der Saison kassiert. Der Oberligist musste sich von mehr als 200 Zuschauern beim 1. FC Monheim mit 0:3 (0:0) geschlagen geben. „Wir haben verdient verloren“, sagte Trainer Umut Akpinar. Recht hatte er. Akpinar sagte aber auch: „Hier war etwas drin für uns.“ Auch damit hatte der Klever Coach recht.

Denn seine Mannschaft hatte sich in erster Linie selbst geschlagen. Sie hatte in der Anfangsphase zwar ihre Probleme mit dem Gegner. Doch dann kam der 1. FC Kleve besser ins Spiel, stand defensiv recht sicher und erspielte sich erste Möglichkeiten. Er vergab in der 47. Minute schließlich die Riesenchance zum 1:0, als Nermin Badnjevic den Ball freistehend aus kurzer Distanz über das Tor köpfte. „In dieser Szene hätten wir in Führung gehen müssen“, sagte Akpinar. Und wenn das geschehen wäre, dann wäre sicherlich auch etwas drin gewesen für seine Mannschaft.

Den Unterschied machte dann aber, dass der 1. FC Monheim auf der Bank wenigstens eine Klasse besser als sein Konkurrent besetzt war. Umut Akpinar brachte alle Offensivkräfte in die Partie, die auf der Bank saßen, ohne damit entscheidende Impulse setzen zu können. Vor allem der eingewechselte Mittelstürmer Dario Gerling ist meilenweit von der Form entfernt, die ihn in der Rückrunde der vergangenen Saison zu einer Stammkraft hatte werden lassen.

Der 1. FC Monheim wechselte dagegen nach einer Stunde in Person von Talha Demir den Sieg ein. Der 30-Jährige, der knapp 200 Oberliga-Spiele auf dem Buckel hat, entschied die Partie mit einem Hattrick im Alleingang. Entscheidend war dabei sein Treffer zum 1:0 (63.), als er mit einem Kopfball erfolgreich war. Denn dieses Tor sorgte für eine neue Balance im Spiel.

Der 1. FC Kleve verlor nun seine taktische Disziplin, die ihn bis dahin ausgezeichnet hatte. Das sorgte dafür, dass sich die Fehler häuften und Talha Demir bei seinen weiteren Treffern relativ leichtes Spiel hatte. Sein Tor zum 2:0 (70.) fiel nach einem Abspielfehler der Gäste im Aufbau. Beim dritten Treffer des Mannes mit der Nummer neun auf dem Rücken reagierte ein großer Teil der Klever Defensivabteilung zu behäbig, als sich der Gegner entschloss, einen Einwurf schnell auszuführen.

So blieb Trainer Umut Akpinar nach der Begegnung vor allem eine Erkenntnis, die so neu wiederum auch nicht ist. „Wir haben in dieser Klasse nur eine Chance, wenn wir über 90 Minuten an unser Limit gehen. Nach dem 0:1 haben wir die Zweikämpfe nicht mehr so angenommen, wie wir es bis dahin getan hatten. Und wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen“, sagte Akpinar.

Kleve muss die Ruhe wieder gewinnen

Er hatte seine Mannschaft eine Woche zuvor nach dem 2:1 gegen die DJK Union Frintrop noch dafür gelobt, dass sie nach dem schnellen 0:1 nach 41 Sekunden „die Ruhe bewahrt und die Partie mit langen Ballpassagen wieder in den Griff bekommen hat“. Davon war in Monheim nach dem 0:1 nicht einmal ansatzweise etwas zu sehen. Der 1. FC Kleve agierte nun sehr hektisch, leistete sich gerade in der Offensive immer wieder unnötige Ballverluste, weil er es auch oft zu kompliziert machte. Der 1. FC Monheim, in dessen Reihen mit Kai Robin Schneider und Kisolo Deo Biskup zwei ehemalige Klever standen, hatte deshalb keine Mühe, Saisonsieg Nummer zwei perfekt zu machen. Er wurde defensiv kaum noch vor schwerere Aufgaben gestellt, weil sich einmal mehr zeigte, dass der 1. FC Kleve in der Offensive aktuell zu schwach besetzt ist.

In Ole Kook, Juliano Ismanovski und Daniel Lee fehlten erneut drei Spieler, die im vorderen Bereich gesetzt sein dürften, wenn sie fit und in entsprechender Form sind. Kook will nach einer Leistenverletzung in dieser Woche wieder ins Training einsteigen. Er könnte damit am kommenden Freitag, 5. September, 20 Uhr, im Heimspiel gegen den VfB Hilden schon eine Option für die Bank sein. Ismanovski (Leistenzerrung) und Lee (Haarriss an der Rippe) müssen dagegen weiter pausieren.