1. FC Kleve schlägt seinen Lieblingsgegner

Der Oberligist 1. FC Kleve hat seine Sieglosserie beendet. Die Mannschaft bestätigte den Aufwärtstrend, den sie schon in der Vorwoche beim 1:1 in Schonnebeck angedeutet hatte, mit einem verdienten 2:1 (2:0) gegen den SC St. Tönis. Gegen jenen Lieblingsgegner also, gegen den es schon in der Vergangenheit häufiger einmal Erfolgserlebnisse zum richtigen Zeitpunkt gegeben hatte und der in zehn Tagen im Achtelfinale um den Niederrheinpokal erneut am Bresserberg antritt.

Die Rot-Blauen legten vor rund 250 Zuschauern unbändige Kampfkraft und enorme Laufbereitschaft an den Tag – das war letztlich der Schlüssel zum Erfolg. Der 1. FC Kleve bleibt zwar zunächst mit jetzt acht Punkten Vorletzter – das hat aber angesichts der ausgeglichenen Liga überhaupt nichts zu sagen. Der Rückstand auf den aktuellen Tabellenachten DJK Adler Union Frintrop beträgt gerade einmal drei Punkte.

Dabei standen die Vorzeichen überhaupt nicht gut. Wenige Stunden vor dem Anpfiff hatten sich Frederik Meurs, Elias Reffeling und Henry Heynen erkrankt abmelden müssen. Aber die junge Klever Mannschaft ließ sich von den schlechten Nachrichten überhaupt nicht beeindrucken, überzeugte durch ihre Geschlossenheit und machte ihre Sache hervorragend.

Es ging gleich zur Sache. Der 1. FC Kleve ging schon in der vierten Minute in Führung. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld ging’s ganz schnell nach vorne. Schließlich landete der Ball bei Ilkay Akpinar. Der 19-jährige Trainersohn vollstreckte eiskalt mit seinem linken Fuß zum 1:0. Die Gäste ließen sich nicht beirren und hätten ihrerseits nach zwölf Minuten den Ausgleich markieren müssen. Morten Heffungs jagte aus etwa sechs Metern Distanz nach Vorarbeit von Gianluca Rizzo das Spielgerät frei stehend über den Kasten von FC-Keeper Henning Divis.

Die Antwort des Gastgebers folgte fast postwendend. Nach einer scharfen Hereingabe von der rechten Seite von Felix Beeker stand erneut Ilkay Akpinar goldrichtig und erhöhte auf 2:0.

Die Klever Führung war zu diesem Zeitpunkt völlig verdient. Trainer Umut Akpinar meldete sich gelegentlich zu Wort: „Passt auf den zweiten Ball auf.“ Das war allerdings nicht das Problem. In der 26. Minute brachte sich Divis, der nicht immer sicher wirkte, selbst in große Schwierigkeiten, als er mit einem Dribbling an einem gegnerischen Angreifer scheiterte, die heikle Situation aber im letzten Moment klären konnte.

Die Gäste wurden stärker, wechselten frühzeitig und setzten einen Schuss ans Außennetz. Dann war Pause. „Wir führen verdient und müssen in der zweiten Halbzeit klare und eindeutige Sachen machen“, sagte Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve.

Kleve bleibt standhaft

Das gelang jedoch nur bedingt, zumal der Gast motiviert aus der Kabine kam. In der 51. Minute jagte Mario Knops den Ball unhaltbar aus 16 Metern an die Unterkante der Latte, von dort fand er den Weg ins Tor – nur noch 2:1. Die Partie wurde intensiver, es gab viel mehr Zweikämpfe, die Schiedsrichter Thibaut Scheer manchmal unterschiedlich bewertete.

Der SC St. Tönis übernahm immer mehr die Spielkontrolle, der 1. FC Kleve verlegte sich auf Konterfußball. In der Schlussphase wurden die Räume in der gegnerischen Hälfte immer größer. Ole Kook, der ein enormes Laufpensum abspulte, Fabio Forster und Ilkay Akpinar hatten gute Möglichkeiten. Am Ende blieb’s beim verdienten 2:1-Heimsieg.

„Das war eine starke und mannschaftlich geschlossene Leistung meiner Mannschaft. Bei uns ist es egal, wer die Tore macht. Heute war es eben mein Sohn Ilkay. Wenn wir am Freitagabend gegen den TSV Meerbusch eine ähnliche Vorstellung liefern, können wir den nächsten Schritt in die richtige Richtung machen“, sagte der zufriedene FC-Trainer Umut Akpinar nach dem Abpfiff.