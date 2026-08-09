1. FC Kleve scheitert knapp am TSV Meerbusch

Der 1. FC Kleve hat den Einzug in die 2. Runde des Niederrheinpokals verpasst. Die Mannschaft von Umut Akpinar unterlag dem TSV Meerbusch mit 0:1. Das entscheidende Tor fiel in der 31. Minute: Micah Cain brachte die Gäste mit 1:0 in Führung.
Kleve bemühte sich anschließend um eine Antwort, der Ausgleich wollte dem Landesligisten aber nicht mehr gelingen. Meerbusch verteidigte den knappen Vorsprung und setzte sich im Prestigeduell zweier Klubs durch, die in der vergangenen Saison noch gemeinsam in der Oberliga Niederrhein gespielt hatten.
Für Kleve endet der Pokal damit bereits in der 1. Runde. Der Fokus richtet sich nun auf den Start in der Landesliga Niederrhein. Meerbusch dagegen nimmt den knappen Erfolg mit in das Eröffnungsspiel bei der U23 von Fortuna Düsseldorf. Kleve spielt erst am Sonntag, trifft dann dort auf den Aufsteiger VfL Rhede.
Der 1. FC Kleve geht nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein mit einem veränderten Kader in die neue Saison. Trainer Umut Akpinar kann dabei auf mehrere Zugänge bauen. Neu dabei sind Calvin Busch vom FSV Duisburg, Fabian Berntsen von der SGE Bedburg-Hau, Sam Jansen vom 1. FC Bocholt und Nilakshan Thevanayagam vom SV Schaffhausen. Dazu rücken Emil Oerding und Matteo Cagnazzo in den Kader.
Auf der anderen Seite hat Kleve zahlreiche Spieler verloren. Fabio Forster wechselte zum 1. FC Lintfort, Memlan Darwish zum SC St. Tönis 1911/20, Joel Agbo zur Holzheimer SG, Dominik Burghard zum TSV Meerbusch und Evangelos Karatzidis zur SpVgg Erkenschwick. Gleich drei Spieler schlossen sich Viktoria Goch an: Henry Heynen, Felix Beeker und Elias Reffeling. Ebenfalls drei Abgänge führten zum SV Scherpenberg: Diwan Duyar, Dario Gerling und Frederik Meurs. Lennis Bonnet wechselte zum SV Rindern, Tim Haal zum SV Rees. Bei Juliano Ismanovski ist in der Liste einmal ein unbekanntes Ziel und einmal Rot-Weiss Essen II vermerkt - das müsste vor Veröffentlichung noch bereinigt werden.