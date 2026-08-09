1. FC Kleve scheitert knapp am TSV Meerbusch Der 1. FC Kleve ist früh aus dem Niederrheinpokal ausgeschieden. Der Absteiger verlor das Prestigeduell gegen den weiterhin in der Oberliga Niederrhein spielenden TSV Meerbusch knapp mit 0:1. von André Nückel · Gestern, 17:29 Uhr · 0 Leser

Kapitän Fabio Forster (r.) hat den Klub verlassen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der 1. FC Kleve hat den Einzug in die 2. Runde des Niederrheinpokals verpasst. Die Mannschaft von Umut Akpinar unterlag dem TSV Meerbusch mit 0:1. Das entscheidende Tor fiel in der 31. Minute: Micah Cain brachte die Gäste mit 1:0 in Führung.

Kleve bemühte sich anschließend um eine Antwort, der Ausgleich wollte dem Landesligisten aber nicht mehr gelingen. Meerbusch verteidigte den knappen Vorsprung und setzte sich im Prestigeduell zweier Klubs durch, die in der vergangenen Saison noch gemeinsam in der Oberliga Niederrhein gespielt hatten. Für Kleve endet der Pokal damit bereits in der 1. Runde. Der Fokus richtet sich nun auf den Start in der Landesliga Niederrhein. Meerbusch dagegen nimmt den knappen Erfolg mit in das Eröffnungsspiel bei der U23 von Fortuna Düsseldorf. Kleve spielt erst am Sonntag, trifft dann dort auf den Aufsteiger VfL Rhede.