1. FC Kleve rückt näher an die Abstiegszone

So lief es für den Klever Nachwuchs. – Foto: Arno Wirths

Die B-Junioren des 1. FC Kleve hatten in der Niederrheinliga am Samstag gegen den neuen Tabellendritten DJK Arminia Klosterhardt das Nachsehen. Der Nachwuchs vom Bresserberg, der sich zuletzt nach fünf Niederlagen in Serie mit einem 3:2-Erfolg über Ratingen 04/19 rehabilitiert hatte, kassierte in Oberhausen eine 0:2 (0:0)-Niederlage.

Sa., 15.11.2025, 16:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt Arm. Kloster 1. FC Kleve 1. FC Kleve 2 0 Abpfiff In einer Partie, die zunächst ausgeglichen verlief, bekamen die Gastgeber mit zunehmender Spieldauer Oberwasser. Aus einer Druckphase heraus erzielte die DJK in der 72. Spielminute das 1:0. Mit dem Treffer zum 2:0 (80.) war die Partie entschieden. „Es war ein richtig intensives Spiel. Wir hatten einige gute Chancen, aber der gegnerische Torwart hat mehrfach gut gehalten. Klosterhardt hat sich in der zweiten Halbzeit leichte Feldvorteile erarbeitet“, sagte FC-Trainer Niko Hegemann, der mit seinen Schützlingen nicht allzu hart ins Gericht ging.

„Unsere Mannschaft hat ein gutes Spiel gezeigt. Klosterhardt hat am Ende den Lucky Punch gesetzt. Es war auf jeden Fall wieder ein guter Entwicklungsschritt“, sagte Hegemann, der sich die Verantwortung an der Seitenlinie mit Lukas Nakielski und Ole Kahl teilt. In der Tabelle rutschte der 1. FC Kleve auf Rang neun ab und hat nun nur noch einen Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz elf. Straelens U19 feiert Kantersieg

In der Grenzlandliga der A-Junioren feierte die JSG SV Straelen/SV Veert den dritten Sieg in Serie. Im Heimspiel gegen die JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo behielt das Team von Jannik Banner mit 6:0 (3:0) die Oberhand. Bereits zur Pause lag die JSG nach Treffern von Mark Bons (23.) und Doppelpacker Jakob Schmitz (35., 38.) komfortabel in Führung. Nach dem Seitenwechsel erzielte auch Bons seinen zweiten Treffer (48.). Robin Fleuren (84.) und Ion Rusu (86.) machten es in der Schlussphase deutlich. Tabellarisch verändert sich vorerst nichts. Die JSG SV Straelen/SV Veert steht nach acht Spielen mit zehn Punkten auf Relegationsplatz sieben, hat inzwischen aber den Anschluss zum rettenden Ufer hergestellt.