1. FC Kleve rückt näher an die Abstiegszone

Die B-Junioren des 1. FC Kleve hatten in der Niederrheinliga am Samstag gegen den neuen Tabellendritten DJK Arminia Klosterhardt das Nachsehen. Der Nachwuchs vom Bresserberg, der sich zuletzt nach fünf Niederlagen in Serie mit einem 3:2-Erfolg über Ratingen 04/19 rehabilitiert hatte, kassierte in Oberhausen eine 0:2 (0:0)-Niederlage.
In einer Partie, die zunächst ausgeglichen verlief, bekamen die Gastgeber mit zunehmender Spieldauer Oberwasser. Aus einer Druckphase heraus erzielte die DJK in der 72. Spielminute das 1:0. Mit dem Treffer zum 2:0 (80.) war die Partie entschieden. „Es war ein richtig intensives Spiel. Wir hatten einige gute Chancen, aber der gegnerische Torwart hat mehrfach gut gehalten. Klosterhardt hat sich in der zweiten Halbzeit leichte Feldvorteile erarbeitet“, sagte FC-Trainer Niko Hegemann, der mit seinen Schützlingen nicht allzu hart ins Gericht ging.
„Unsere Mannschaft hat ein gutes Spiel gezeigt. Klosterhardt hat am Ende den Lucky Punch gesetzt. Es war auf jeden Fall wieder ein guter Entwicklungsschritt“, sagte Hegemann, der sich die Verantwortung an der Seitenlinie mit Lukas Nakielski und Ole Kahl teilt. In der Tabelle rutschte der 1. FC Kleve auf Rang neun ab und hat nun nur noch einen Zähler Vorsprung auf Relegationsplatz elf.
In der Grenzlandliga der A-Junioren feierte die JSG SV Straelen/SV Veert den dritten Sieg in Serie. Im Heimspiel gegen die JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo behielt das Team von Jannik Banner mit 6:0 (3:0) die Oberhand. Bereits zur Pause lag die JSG nach Treffern von Mark Bons (23.) und Doppelpacker Jakob Schmitz (35., 38.) komfortabel in Führung.
Nach dem Seitenwechsel erzielte auch Bons seinen zweiten Treffer (48.). Robin Fleuren (84.) und Ion Rusu (86.) machten es in der Schlussphase deutlich. Tabellarisch verändert sich vorerst nichts. Die JSG SV Straelen/SV Veert steht nach acht Spielen mit zehn Punkten auf Relegationsplatz sieben, hat inzwischen aber den Anschluss zum rettenden Ufer hergestellt.
Der 1. FC Kleve, der in der Klasse aktuell den dritten Rang belegt, verlor sein Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FC Neukirchen-Vluyn mit 2:3 (1:1). Die Gäste waren in der 37. Minute in Führung gegangen, doch Emil Oerding hatte noch vor der Halbzeit (45.) die richtige Antwort parat. In Durchgang zwei brachte der Klever Top-Torjäger Rot-Blau sogar in Führung (65.). Ein später Doppelschlag der Gäste (85., 88.) sorgte jedoch für die Heimniederlage.
In der B-Junioren-Grenzlandliga musste der SV Straelen nach einer 2:3 (1:1)-Niederlage gegen den Tabellendritten PSV Wesel die Tabellenführung abgeben. Fynn Eymael (38.) und Leo Dasbach (58.) glichen nach doppeltem Rückstand (8., 56.) zweimal für den SVS aus. Als schon alles auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug der PSV Wesel tief in der Nachspielzeit (80.+5) noch einmal zu. Neuer Tabellenführer ist nun der SV Budberg.
Keinen Sieger gab es im Duell der (überwiegend) rechtsrheinischen Jugendspielgemeinschaften. Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen und die JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo einigten sich auf ein Remis. Das Spiel endete 3:3 (1:2). Moritz Helling (30.), Faraz Sultani (71.) und Luis Krüger (76.) retteten den Gastgebern, die in der Tabelle auf Rang sechs stehen, trotz dreimaligem Rückstand (12., 37., 75.) mit ihren Treffern wenigstens einen Zähler.
Der Tabellenfünfte 1. FC Kleve verlor sein Heimspiel gegen Tabellennachbar Sportfreunde Lowick mit 0:4 (0:1). Die Gäste, die auf Rang vier nun acht Zähler mehr auf dem Konto haben, gingen nach 16 Minuten in Führung. Nach der Pause wurde aus dem knappen Vorsprung ein deutlicher: Drei weitere Treffer (51., 68., 75.) sorgten für die deutliche Klever Heimniederlage.