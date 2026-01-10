1. FC Kleve plant zweite Saisonhälfte ohne zwei Spieler

Luca Thuyl war am Donnerstagabend erstmals wieder für den 1. FC Kleve am Ball. Allerdings nicht auf dem Rasen, weil auf den Plätzen im Kreis Kleve nach dem starken Schneefall weiter nichts geht. Der Winter-Rückkehrer trainierte am Donnerstagabend in der Soccerhalle in Weeze mit dem Team, mit dem er im zweiten Teil der Saison den Klassenerhalt in der Oberliga perfekt machen will.

Beim 1. FC Kleve sind nach der Verpflichtung von Luca Thuyl, der den Verein im vergangenen Sommer wegen eines Auslandssemesters in Valencia (Spanien) verlassen hatte, weitere personelle Entscheidungen gefallen. Zwei Akteure, die erst im Sommer geholt wurden, sind nicht mehr dabei: Daniel Lee und Samuel Derkum.

„Wir haben die Partie abgesagt, weil es uns zu ungewiss war, ob sie wegen des Wetters angepfiffen werden kann. Die Mannschaft wird stattdessen erneut in Weeze in der Halle trainieren“, sagt Georg Mewes, Sportlicher Leiter des Oberligisten. Auch Landesligist Viktoria Goch hat den für Samstag geplanten Test gegen den Oberligisten DJK Adler Frintrop gecancelt.

Es wird jetzt noch ein paar Tage dauern, bis Luca Thuyl erstmals wieder im Trikot des 1. FC Kleve, bei dem er die Rückennummer 24 erhalten wird, auflaufen wird. Denn das für Sonntag geplante Testspiel beim Bezirksligisten Borussia Veen findet nicht statt.

Personelle Veränderungen möglich

„Wir haben mit beiden Spielern über ihre sportliche Situation gesprochen. Sie mussten wegen der weiten Anfahrt aus Düsseldorf in den vergangenen Wochen einige Male beim Training passen. Deshalb ist es für beide Seiten die beste Lösung, dass wir die Verträge aufgelöst haben. Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute und hoffen, dass sie schnell neue Vereine finden werden“, sagt Mewes.

Samuel Derkum, der vom Oberliga-Absteiger Union Nettetal gekommen war, war zu Beginn der Saison auf der linken Abwehrseite ein guter Ersatz für Stammspieler Elidon Bilali, der in den ersten Partien wegen Trainingsrückstands noch passen musste.

Daniel Lee, zuvor beim Ligarivalen Sportfreunde Baumberg aktiv, zeigte in der Vorbereitung gute Leistungen. Zwei Verletzungen und eine Rote Karte sorgten dann dafür, dass er in der Meisterschaft sein Potenzial lediglich in wenigen Spielen unter Beweis stellen konnte.

Georg Mewes, der seinen Vertrag beim 1. FC Kleve kurz vor Ende des vergangenen Jahres verlängert hat, hält es nicht für ausgeschlossen, dass sich personell in der Winterpause noch etwas beim Oberligisten tut. „Mal gucken, was noch passiert. Es ist alles möglich“, sagt der Sportliche Leiter.

