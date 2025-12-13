1. FC Kleve muss zum Jahresabschluss auf wichtige Kräfte verzichten

Der 1. FC Kleve hat nach der Partie nur eine kurze Pause. Die Mannschaft beginnt bereits am Montag, 5. Januar, mit der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison. Das erste Meisterschaftsspiel steht am Sonntag, 1. Februar, 15 Uhr, in der Eroglu-Arena gegen die Holzheimer SG an, die zu den Konkurrenten im Abstiegskampf zählt.

Der Oberligist wird zuvor vier Testspiele bestreiten. Die Termine – Sonntag, 11. Januar, 15 Uhr: Borussia Veen - 1. FC Kleve; Samstag, 17. Januar, 13 Uhr: 1. FC Kleve - TuS Xanten; Sonntag, 18. Januar, 13 Uhr: 1. FC Kleve - MSV Duisburg U 19; Sonntag, 25. Januar, 13 Uhr: RW Oberhausen U 19 - 1. FC Kleve.