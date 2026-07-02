1. FC Kleve muss vor dem Trainingsauftakt einen Rückschlag verkraften

Elias Reffeling geht kurzfristig. – Foto: Christoph Thyssen

Der 1. FC Kleve muss kurz vor dem Trainingsauftakt bei der Zusammenstellung des Kaders für die kommende Saison in der Landesliga einen Rückschlag hinnehmen. Ein talentierter Spieler, der dem Verein bislang zwar noch nicht die Zusage gegeben, aber auch nicht signalisiert hatte, dass er gehen will, hat sich einem anderen Klub angeschlossen.

„Diese Entscheidung kam für uns aus dem Nichts“, sagte Umut Akpinar, Trainer des 1. FC Kleve, zum Wechsel von Elias Reffeling, der künftig das Trikot von Viktoria Goch tragen wird. Der Stürmer, im vergangenen Jahr erst aus der Jugend in die erste Mannschaft aufgerückt, ist nach Felix Beeker und Henry Heynen der dritte Akteur, den es vom Bresserberg ins Hubert-Houben-Stadion zieht. Reffeling kam in seinem ersten Seniorenjahr auf 27 Einsätze im Oberliga-Team und erzielte drei Treffer.

„Wir müssen diese Entscheidung akzeptieren. Sie ist ein Rückschlag, weil Elias ein fester Bestandteil unserer Planung war. Aber auch das wird uns nicht umhauen“, sagt Akpinar. Er lobte die Arbeit in der Jugendabteilung des 1. FC Kleve. „Dort wurde Elias Reffeling so gut ausgebildet, dass er direkt den Sprung in den Oberliga-Kader geschafft hat. Es ist schade, dass die Arbeit, die unsere Jugendtrainer investiert haben, sich jetzt nicht weiter für den Verein auszahlt“, so Akpinar.

Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, wollte den Entschluss von Reffeling nicht weiter kommentieren. „Dazu sage ich nichts“, sagte er. Reffeling habe, so Mewes, vor wenigen Tagen ein Angebot erhalten, „zu deutlich verbesserten Konditionen“ weiter für den 1. FC Kleve zu spielen. Wenig später habe ihn der Spieler vor vollendete Tatsachen gestellt und seinen Wechsel zur Viktoria mitgeteilt.

Landesligist startet am Sonntag

Der Trainer beginnt mit seiner Mannschaft am kommenden Sonntag, 5. Juli, 11 Uhr, im Stadion am Bresserberg mit der Vorbereitung auf die Mitte August beginnende Saison in der Landesliga. Aktuell stehen zwei Torhüter und 13 Feldspieler beim 1. FC Kleve unter Vertrag. Akpinar hat nicht die Sorge, dass der Absteiger mit einem extrem kleinen Kader in die Saison starten muss, zumal auch einige Kicker noch zu einem Probetraining erwartet werden.

Mewes und Akpinar hoffen, den Landesliga-Kader noch um wenigstens fünf Feldspieler aufstocken zu können. „Ich bin zuversichtlich, dass wir noch den einen oder anderen Akteur verpflichten werden. Wir haben ja noch ein wenig Zeit“, sagt Mewes.

Und wenn das nicht gelingen sollte, ist dem Fußballurgestein vor der Saison auch nicht bange. „Wir haben schon mit der Jugendabteilung besprochen, dass wir Akteure aus der A-Junioren-Mannschaft vorzeitig zu Senioren erklären werden“, sagt Mewes.

Wolze freut sich über mehr Konkurrenzkampf

Die A-Junioren des 1. FC Kleve können am kommenden Sonntag, 11 Uhr, mit einem Sieg beim SV Budberg den Sprung in die Niederrheinliga perfekt machen. Die Mannschaft hat bislang einen 3:2-Erfolg beim VfB 03 Hilden und ein 2:2 gegen die DJK Arminia Klosterhardt erreicht. „Diese guten Ergebnisse der Mannschaft freuen mich. Hoffentlich gelingt ihr in Budberg der entscheidende Schritt“, sagt Akpinar.

Derweil freut sich sein Gocher Trainerkollege Kevin Wolze darüber, dass er in der Offensive nach der Verpflichtung von Reffeling eine Alternative mehr hat. „Das erhöht den Konkurrenzkampf bei uns deutlich. Wir hatten Elias Reffeling schon vor der vergangenen Saison auf dem Zettel und sind froh, dass die Verpflichtung jetzt geklappt hat“, sagt der Coach von Viktoria Goch.