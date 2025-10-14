1. FC Kleve muss nicht in Panik verfallen

Der 1. FC Kleve hat am Freitagabend die Chance verpasst, die Abstiegsplätze in der Oberliga Niederrhein mit einem Sieg im Duell der Kellerkinder zu verlassen. Die Mannschaft rutschte nach der 1:3 (0:3)-Niederlage gegen das bisherige Schlusslicht TSV Meerbusch wieder auf dem letzten Tabellenplatz ab. Das Ergebnis war vor allem bitter, weil sich der 1. FC Kleve vor gut 350 Zuschauern in der Erolglu-Arena in erster Linie selbst geschlagen hatte.

Das fing damit an, dass die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar in der ersten halben Stunde durch Ole Kook, Niklas Klein-Wiele, Juliano Ismanovski und Timo Sanders gute Chancen zur Führung ausließ. Und das hörte damit auf, dass das Team einige Minuten so naiv verteidigte, dass es dem Gegner die entscheidenden drei Treffer durch Micah Cain (28.), Pablo Ramm (34.) und Vincent Boldt (34.) ermöglichte. Die Partie war damit zur Pause entschieden. Dario Gerling (90.+2) gelang viel zu spät das Tor zum 1:3 für den Gastgeber, der keinesfalls enttäuschte.

Die Niederlage war selbstverständlich ein Rückschlag. Doch sie ist kein Grund, um Weltuntergangsstimmung um den 1. FC Kleve zu verbreiten, wie es in den sozialen Netzwerken in einigen Kommentaren jetzt der Fall ist. Natürlich hat die Mannschaft Fehler gemacht. Doch sie hat es nicht verdient, dass ihr der Vorwurf gemacht wird, sie habe nicht alles gegeben und sei nicht genug gelaufen.

Es gibt keinen Grund, jetzt in Panik zu verfallen, den Rücktritt irgendwelcher Verantwortlichen zu fordern und alles zu verteufeln. Denn Fakt ist, dass es keine Überraschung ist, dass der 1. FC Kleve tief im Abstiegskampf steckt, weil der Substanzverlust auch vor dieser Saison groß war.

Fakt ist, dass am Freitag fünf Spieler in der Startelf standen, die in der vergangenen Saison noch in der Jugend auf Kreisebene unterwegs waren (Ilkay Akpinar, Elias Reffeling), in der Bezirksliga aufgelaufen sind (Ole Kook, Felix Beeker) oder bei einem Landesliga-Absteiger nicht erste Wahl waren (Timo Sanders). Das sind die Klever Realitäten in der Saison 2025/26, weil der Verein finanziell mit vielen Konkurrenten nicht auf Augenhöhe ist – dazu zählt übrigens auch der TSV Meerbusch. „Wir müssen auf junge Spieler aus der Region setzen. Dieser Weg ist alternativlos“, sagt der Sportliche Leiter Georg Mewes.

Entwicklungsprozess im Gang

Dass diese Spieler dann noch Lehrgeld zahlen müssen, wenn es gegen ausgebuffte Gegner geht, muss einkalkuliert werden. Und wenn wie am Freitag Leistungsträger wie Abwehrchef Philipp Divis (verletzt) und Rechtsverteidiger Frederik Meurs (erkrankt) fehlen, dann hakt es eben bei der Defensivarbeit. Gerade der Ausfall von Philipp Divis, der zu den besten Innenverteidigern der Liga zählt, wog extrem schwer. Wetten, dass der 1. FC Kleve mit ihm auf dem Platz die drei Gegentore, die zur Niederlage führten, auf diese Art und Weise nicht kassiert hätte? Fakt ist auch, dass die jungen Akteure, die schon viel Verantwortung übernehmen müssen, im Vergleich zum Saisonstart bereits enorme Fortschritte gemacht haben. In der vergangenen Spielzeit lief es anfangs ebenfalls nicht richtig rund. Auch damals mussten einige junge Akteure integriert werden. Trotzdem wurde der Klassenerhalt am Ende geschafft.

Und wer jetzt alles schwarz malt, der sollte sich die Tabelle der vergangenen Saison nach dem neunten Spieltag anschauen. Da stand der 1. FC Kleve zwar nach einer 2:4-Niederlage beim TSV Meerbusch auf dem 13. Platz. Er hatte aber erst sieben Punkte auf dem Konto, einen weniger als aktuell.

Der Unterschied zu damals ist, dass der aktuelle Kader des Oberligisten in der Breite wieder etwas an Substanz verloren hat, weil der Gürtel erneut ein wenig enger geschnallt werden musste. „Oberliga-Fußball ist in Kleve Luxus und keine Selbstverständlichkeit mehr“, hatte Georg Mewes deshalb vor dem Start in die Saison in einem RP-Interview gesagt. Einige scheinen es aber noch für selbstverständlich zu halten, dass der 1. FC Kleve in der Klasse eine gute Rolle spielen muss. Doch das war einmal. Heute ist jedes weitere Jahr in der Oberliga ein Erfolg.