1. FC Kleve muss auf den Faktor Zeit setzen

Der 1. FC Kleve steht nach fast einem Drittel der Saison am Tabellenende. Eine große Überraschung ist es nicht, dass dem Verein im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga ein weiteres Zitterspiel droht. Schließlich hat sich der Trend der vergangenen Jahre in diesem Sommer nahtlos fortgesetzt.

Dass die Mannschaft das Vermögen hat, in der Oberliga ausreichend für den Klassenerhalt zu punkten, hat sieschon bewiesen. Und das nicht nur bei den bislang einzigen Erfolgen gegen die DJK Adler Frintrop (2:1) und den SC St. Tönis (2:1), sondern auch beim beachtlichen 1:1 bei der hoch gehandelten SpVg Schonnebeck.

Der 1. FC Kleve hat wieder erfahrene Spieler verloren. Der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes, mit Trainer Umut Akpinar für die Kaderplanung verantwortlich, konnte die Lücken erneut nur mit zum großen Teil unerfahrenen Akteuren stopfen, weil auch beim Etat für das kickende Personal weitere Abstriche gemacht werden mussten. Der Verein muss somit erneut darauf hoffen, dass es dem Trainer-Team mit Umut Akpinar an der Spitze gelingt, Nachwuchsakteure oder Spieler aus niedrigeren Klassen auf Oberliga-Niveau zu bringen. Die Aufgabe scheint, so der Eindruck der ersten zehn Spiele, noch anspruchsvoller zu sein als in den Jahren zuvor.

Der 1. FC Kleve kann Oberliga, wenn er sein bestes Personal nahezu komplett beisammen hat und alle Spieler dann an ihr Limit gehen. Nur: Es fehlt die Konstanz. Und es fehlen Punkte aus wichtigen Spielen. Die Niederlagen beim 1. FC Monheim (0:3) und gegen Aufsteiger BW Dingden (3:4) waren nicht nur besonders bitter, weil in diesen Partien mehr drin gewesen wäre. Sie waren auch richtig schmerzhaft, weil gegen Konkurrenten im Abstiegskampf nicht gepunktet wurde. Auch deshalb steht der 1. FC Kleve am Tabellenende und nicht irgendwo im relativ gesicherten Mittelfeld.

Und deshalb brodelt es in schöner Regelmäßigkeit auf den Rängen. Der Mannschaft wird vom geneigten Publikum mangelnde Einsatzbereitschaft vorgeworfen, was allenfalls am vergangenen Sonntag beim 0:4 beim VfL Jüchen-Garzweiler der Fall war. Oder in Fanforen wird die Kunde verbreitet, dass die Mannschaft nicht mehr hinter dem Trainer stehe und es daher Zeit für einen Wechsel sei. Plattitüden, die zum Abstiegskampf einfach dazugehören – nicht nur in Kleve.

Schwierige Saison

Zweifelsohne steckt der 1. FC Kleve in seinem schwersten Jahr, seit Umut Akpinar das Team 2018 in die Oberliga geführt hat, hat die drittmeisten Treffer (26) kassiert und die wenigsten Tore (10) erzielt. Es geht nur um den Klassenerhalt. Und der könnte wie eine Meisterschaft gefeiert werden. Das sind die Gründe.

Es fehlt ein Offensivspieler im Kader, der den Unterschied ausmachen kann. Den hatte der 1. FC Kleve in der vergangenen Saison noch in Luca Thuyl, den Umut Akpinar „als besten Zehner in der Oberliga“ bezeichnet hat. Thuyl konnte mit Tempo, klugen Pässen oder Dribblings sich oder seine Nebenleute aussichtsreich in Szene setzen.

Ein Spieler dieser offensiven Klasse ist aktuell im Kader des Oberligisten nicht auszumachen. Niklas Klein-Wiele, mit Spielübersicht und einem guten Abschluss ausgestattet, könnte halbwegs in diese Rolle schlüpfen. Doch er ist bei Weitem nicht in der Form der vergangenen Jahre.

Die Offensive ist nicht nur deshalb die Problemzone des Oberligisten. Trainer Umut Akpinar hat im vorderen Bereich stets die Qual der Wahl, weil sich noch kein Kandidat nachhaltig mit guten Leistungen über mehrere Spiele für einen Stammplatz empfohlen hat. Deshalb ist die Wahl vor allem eine Qual, weil Akpinar sich Woche für Woche überraschen lassen muss, wer sich denn nun einmal zu einer besseren Leistung aufschwingt.

Das ist natürlich auch, aber nicht ausschließlich eine Frage der Qualität. Schließlich haben Juliano Ismanovski, Nermin Badnjevic, Diwan Duyar oder Dario Gerling in der Vergangenheit schon bewiesen, dass sie Oberliga können. In dieser Saison dagegen nur punktuell. Deshalb muss vorne ständig gewechselt werden, was verhindert, dass sich die Offensivreihe einspielt, was dringend nötig wäre.

Weiterer Punkt: Die Führungsspieler sind rarer geworden, weil nach und nach bewährte Kräfte, die auf dem Platz die Richtung vorgeben können, aufgehört haben oder zu anderen Klubs gewechselt sind. Zuletzt waren es Nedzad Dragovic und Pascal Hühner. Das bedeutet noch mehr Verantwortung für Kapitän Fabio Forster, Niklas Klein-Wiele, Philipp Divis oder Frederik Meurs. Und wenn der eine oder andere von ihnen nicht seinen besten Tag erwischt, geschweige denn verletzt oder gesperrt ist, dann droht das noch recht instabile Gebilde 1. FC Kleve direkt aus allen Fugen zu geraten.

Die jungen Spieler machen Fortschritte. Keine Frage. Doch man darf nicht vergessen, woher sie kommen. Sie haben in der vergangenen Saison beim Nachwuchs noch auf Kreisebene gekickt. Deshalb ist es beachtlich, wie weit Ilkay Akpinar oder Elias Reffeling schon sind. Doch es wird immer wieder deutlich, dass sie noch viel zu lernen haben. Das gilt auch für Ole Kook, Felix Beeker oder Timo Sanders, die aus tieferen Klassen aufgerückt sind. Der Faktor Zeit wird das richten, auch wenn dem 1. FC Kleve die Zeit davonzulaufen droht. Die Abwehr hat gehobenes Oberliga-Niveau – die Voraussetzung: Philipp Divis, Memlan Darwish, Frederik Meurs und Elidon Bilali, die gesetzt sind, können auflaufen. Samuel Derkum hat angedeutet, dass er in die Bresche springen kann, wenn eine Stammkraft ausfällt. Dahinter wird es eng, weil die Breite im Kader fehlt, die in der vergangenen Saison noch vorhanden war.

Das gilt erst recht für das defensive Mittelfeld, für das es nur drei Kandidaten gibt: Fabio Forster, Ilkay Akpinar und Niklas Klein-Wiele, der aber weiter vorne derzeit eigentlich dringender benötigt wird. In der vergangenen Saison gab es mehr Alternativen. Pascal Hühner, der so vielfältig wie kaum ein anderer Akteur eingesetzt werden konnte, Nathnael Scheffler, der zum SV Biemenhorst gewechselt ist, oder Luka Grlic, der jetzt für den Ligarivalen BW Dingden aufläuft, konnten einspringen, ohne dass der Qualitätsverlust allzu groß war. Diese Tiefe im Aufgebot gibt es nicht mehr. In der Offensive ist sie quantitativ noch vorhanden. Doch da mangelt es aktuell jedem Spieler an der nötigen Durchschlagskraft.

Man muss Geduld mit dem 1. FC Kleve haben. Man muss darauf hoffen, dass das Trainerteam die neuen Spieler besser macht, was in den vergangenen Jahren ja nachweislich gelungen ist. Und es muss im Winter unbedingt personell nachjustiert werden.

Dringend benötigt werden ein Stürmer mit Durchsetzungskraft, ein kreativer Geist für das offensive Mittelfeld und eine weitere Kraft für das defensive Mittelfeld – ein Fall für Georg Mewes.