1. FC Kleve: Mewes erhält Absagen von Stürmern

Rechnerisch ist natürlich noch alles drin für das Team. Doch eines ist klar: Ein Punktgewinn, den es zuletzt beim 0:0 im Abstiegs-Derby gegen den SV Sonsbeck gab, reicht dem 1. FC Kleve am Sonntag, 15.15 Uhr, im Spiel beim Schlusslicht SV Biemenhorst nicht mehr. Ein Sieg ist Pflicht, wenn der Klassenerhalt ein Thema bleiben soll. Das sieht auch der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes so. „Wir müssen die nächsten beiden Spiele in Biemenhorst und gegen den FC Büderich gewinnen. Dann hätten wir alle Chancen auf den Klassenerhalt“, sagt Mewes, der bei der Personalplanung für die neue Saison in den letzten Tagen nicht weiter vorangekommen ist.
Das führt er auch auf die ungewisse sportliche Zukunft zurück. „Ich bin froh, wenn ich weiß, in welche Richtung es geht, wobei es natürlich mein großer Wunsch ist, dass wir in der Oberliga bleiben. Und dafür müssen jetzt unbedingt Siege her“, sagt Mewes, der in den letzten Tagen Absagen von Stürmern erhalten hat, die er gerne nach Kleve geholt hätte.
Dass in der Offensive unabhängig davon, in welcher Klasse es ab dem Sommer weitergeht, personeller Handlungsbedarf besteht, hat sich am Sonntag gegen Sonsbeck erneut gezeigt. Der 1. FC Kleve hatte sich erst in Hälfte zwei den einen oder anderen guten Torabschluss erarbeitet. In der Defensive gab er sich dagegen wie zuvor beim 1:0 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler und dem 0:0 bei den Sportfreunden Baumberg kaum eine Blöße.
Am Sonntag beim Schlusslicht wird der Abwehrchef nicht dabei sein. Philipp Divis, der gegen Sonsbeck gefühlt jeden Zweikampf gewann, ist gesperrt, weil er in der 90. Minute die zehnte Gelbe Karte der Saison gesehen hat. Das ärgerte den 27-jährigen Medizinstudenten maßlos. „Ich glaube, dass es eine zu harte Entscheidung war, dass ich für dieses Foul die Gelbe Karte erhalten habe und dadurch das Spiel in Biemenhorst, bei dem ich unbedingt dabei sein wollte, verpasse.“
Trainer Umut Akpinar muss in der Partie einen weiteren Akteur gesperrt ersetzen. Juliano Ismanovski wird nicht nur beim Schlusslicht fehlen, nachdem er wegen eines groben Fouls die Rote Karte erhalten hatte. Er muss damit rechnen, dass er einige Spiele aus dem Verkehr gezogen wird.