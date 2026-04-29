1. FC Kleve: Mewes erhält Absagen von Stürmern Der 1. FC Kleve glaubt weiter daran, dass er noch eine Chance auf den Klassenerhalt in der Oberliga hat. Trainer Umut Akpinar und seine Spieler versichern jedenfalls unverdrossen in jedem Gespräch, dass sie es noch richten können, obwohl den Vorletzten fünf Spieltage vor Schluss fünf Punkte vom rettenden Ufer trennen. von Joachim Schwenk · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Mewes hofft weiter auf den Klassenerhalt – Foto: Arno Wirths

Rechnerisch ist natürlich noch alles drin für das Team. Doch eines ist klar: Ein Punktgewinn, den es zuletzt beim 0:0 im Abstiegs-Derby gegen den SV Sonsbeck gab, reicht dem 1. FC Kleve am Sonntag, 15.15 Uhr, im Spiel beim Schlusslicht SV Biemenhorst nicht mehr. Ein Sieg ist Pflicht, wenn der Klassenerhalt ein Thema bleiben soll. Das sieht auch der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes so. „Wir müssen die nächsten beiden Spiele in Biemenhorst und gegen den FC Büderich gewinnen. Dann hätten wir alle Chancen auf den Klassenerhalt“, sagt Mewes, der bei der Personalplanung für die neue Saison in den letzten Tagen nicht weiter vorangekommen ist.

Das führt er auch auf die ungewisse sportliche Zukunft zurück. „Ich bin froh, wenn ich weiß, in welche Richtung es geht, wobei es natürlich mein großer Wunsch ist, dass wir in der Oberliga bleiben. Und dafür müssen jetzt unbedingt Siege her“, sagt Mewes, der in den letzten Tagen Absagen von Stürmern erhalten hat, die er gerne nach Kleve geholt hätte. Divis fehlt gesperrt Dass in der Offensive unabhängig davon, in welcher Klasse es ab dem Sommer weitergeht, personeller Handlungsbedarf besteht, hat sich am Sonntag gegen Sonsbeck erneut gezeigt. Der 1. FC Kleve hatte sich erst in Hälfte zwei den einen oder anderen guten Torabschluss erarbeitet. In der Defensive gab er sich dagegen wie zuvor beim 1:0 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler und dem 0:0 bei den Sportfreunden Baumberg kaum eine Blöße.