Nedzad Dragovic beendet seine Laufbahn. – Foto: Arno Wirths

1. FC Kleve macht Klassenerhalt perfekt Der Oberligist 1. FC Kleve ist nach dem 2:0-Sieg gegen Schlusslicht TVD Velbert am Ziel. Vor der letzten Heimpartie der Saison werden acht Akteure verabschiedet, von denen einer später noch einmal überraschend auf dem Rasen steht. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein 1. FC Kleve TVD Velbert

Georg Mewes hat wieder einmal das richtige Näschen gehabt. Der Sportliche Leiter des 1. FC Kleve, der Fußball wie nur wenige lebt, hatte in der Winterpause darauf getippt, dass der Oberligist den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag perfekt machen würde. Und so kam es auch. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar hat ihr großes Ziel vor dem Saisonfinale erreicht. Und das äußerst souverän.

Heute, 15:00 Uhr 1. FC Kleve 1. FC Kleve TVD Velbert TVD Velbert 2 0 Abpfiff Der 1. FC Kleve gewann vor gut 500 Zuschauern sein Heimspiel gegen das Schlusslicht TVD Velbert mit 2:0 (1:0). Schon ein Remis hätte gereicht, um aus eigener Kraft aller Sorgen ledig zu werden. Jetzt geht das Team als Tabellenzwölfter sogar mit einem Vorsprung von neun Punkten vor dem ersten der vier Abstiegsplätze in die letzten 90 Minuten der Saison beim ebenfalls geretteten Neuling SV Biemenhorst.

Die Mannschaft hatte den TVD Velbert im Griff, ohne dabei an die teilweise ausgezeichneten Leistungen anzuknüpfen, die sie in den Wochen zuvor gezeigt hatte. Aber es reichte auch so, um die achte Begegnung in Folge ungeschlagen zu bleiben. Nermin Badnjevic erzielte für den Gastgeber, der die Partie bestimmte, ohne ein hohes Tempo vorzulegen, nach Vorarbeit von Niklas Klein-Wiele in der 23. Minute das 1:0. Treffer Nummer zwei markierte Diwan Duyar in der vierten Minute der Nachspielzeit. Der 1. FC Kleve ließ zudem mehr als ein halbes Dutzend guter Torchancen aus. Gute Defensive ebnet Weg zum Erfolg