1. FC Kleve: Lee nach Roter Karte zwei Spiele gesperrt

Daniel Lee hatte lange auf diesen Moment warten müssen. Der Neuzugang von den Sportfreunden Baumberg stand am Sonntag beim 1:1 beim SV Sonsbeck zum ersten Mal in der Startelf des Oberligisten 1. FC Kleve. Der offensive Mittelfeldakteur war wochenlang zum Zuschauen verurteilt gewesen, weil er in der Vorbereitung beim Training einen Haarriss in der Rippe erlitten hatte.

Jetzt gibt es die nächste Zwangspause für den Spieler mit der Rückennummer 29. Denn Lee hat am Sonntag in Sonsbeck in der 43. Minute nach einem groben Foul die Rote Karte erhalten, nachdem er bis dahin zu den auffälligsten Akteuren auf dem Platz gezählt hatte. Staffelleiter Holger Tripp hat mittlerweile entschieden, wie lange Lee nach seinem Platzverweis gesperrt wird. Er muss zwei Partien zuschauen.

Daniel Lee ist damit am kommenden Freitag, 19.30 Uhr, in der Eroglu-Arena im Kellerduell gegen den SV Biemenhorst nicht dabei. Zudem wird er wohl am Freitag, 28. November, im Heimspiel gegen den KFC Uerdingen fehlen.

Der 1. FC Kleve hätte eigentlich zwischen diesen beiden Auftritten am Sonntag, 16. November, die Partie beim FC Büderich bestreiten müssen. Doch das Spiel muss verlegt werden. Der Grund: Der FC Büderich trifft an diesem Wochenende im Viertelfinale des Niederrheinpokals auf Regionalligist Wuppertaler SV.

Darwish fehlt ebenfalls

Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, bedauert es, dass der Oberligist im Abstiegskampf erst einmal wieder ohne Daniel Lee planen muss. „Er hat in Sonsbeck bis zu seinem Ausscheiden gezeigt, dass er ein wertvoller Spieler für uns werden kann“, so Mewes. Lee hatte nicht nur seine Offensiv-Qualitäten unter Beweis gestellt. Er hatte zwei Chancen zur Klever Führung gehabt. „Er hat auch sehr viel für unsere Defensive getan, weil er sehr gut nach hinten gearbeitet hat“, sagte der Sportliche Leiter.

Der 1. FC Kleve muss am Freitag gegen Schlusslicht Biemenhorst einen weiteren Spieler ersetzen, weil er gesperrt ist. Memlan Darwish, in der Innenverteidigung gesetzt, hatte in Sonsbeck die Gelb-Rote Karte gesehen.