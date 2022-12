1. FC Kleve: Lars van Rens ist mehr als ein Assistent Der 43-Jährige ist beim Oberligisten 1. FC Kleve seit rund fünf Jahren Co-Trainer von Umut Akpinar. Er erklärt, weshalb er mehrfach in der Woche den Weg aus Essen auf sich nimmt und wie er seine Rolle sieht.

„Es ist nicht so, dass ich nur das Spiel schaue und nebenherlaufe. Ich werde in alle Prozesse eingebunden, bin die rechte Hand von Umut. Wenn wir die Trainingsgruppen aufteilen, übernehme ich eine. Ich äußere meine Meinung zur Aufstellung und zu möglichen Ein- und Auswechslungen, aber Umut entscheidet natürlich. Außerdem beobachte ich hin und wieder Gegner“, sagt Lars van Rens. Im Sommer 2017 trat der 43-Jährige mit Umut Akpinar beim 1. FC Kleve an. In der ersten Saison schaffte man den Aufstieg in die Oberliga, mittlerweile gehören die Klever fest zur fünfthöchsten deutschen Spielklasse.

Zuvor war Lars van Rens als Trainer der SV Bedburg-Hau in der Kreisliga B aktiv. „Auch als Spieler stand für mich immer die Kameradschaft zentral. Daher war ich eher in der Kreisliga oder Bezirksliga unterwegs. Es hat mich vor fünf Jahren gereizt, zu schauen, wie ein Verein mit Oberliga-Ambitionen funktioniert“, sagt van Rens. Dass er mehr als ein halbes Jahrzehnt bleiben würde, sei aber nicht vorprogrammiert gewesen. „Doch von Tag eins an habe ich mich super wohlgefühlt. Dabei hätte ich mir vorstellen können, dass alles etwas kühler zugeht. Doch die Spieler, das Trainerteam, das Umfeld — alles passt. Es geht sehr kameradschaftlich zu“, sagt der Vater eines Sohnes. Und der Co-Trainer hat sich in seiner Rolle gefunden. „Es ist überhaupt nicht so, dass Umut das nötig hätte, aber ich bin ein weiteres Bindeglied zur Mannschaft. Die Jungs akzeptieren mich“, sagt van Rens.

Und tatsächlich: Der 43-Jährige ist häufig nicht weit, wenn auf dem Sportplatz gelacht wird. Flapsig könnte man behaupten: Lars van Rens ist gewissermaßen der Gute-Laune-Onkel am Bresserberg. Aber einer, der ernstgenommen wird.

Selbst irgendwo als Hauptverantwortlicher tätig zu werden, sei derzeit nicht vorstellbar. „Manchmal juckt es, aber ich habe nicht konkret darüber nachgedacht. Ich sehe ja auch, was Umut alles macht. Er ist schon immer lange vor Trainingsstart vor Ort und bereitet alles vor. Diesen Anspruch hätte ich auch, nur zeitlich würde ich das nicht hinbekommen“, so van Rens. Zudem würde er sich derzeit auch zu wohlfühlen. „Ich will nicht von Umuts Seite und den Jungs weg. Außerdem habe ich mich auch an den Oberliga-Fußball gewöhnt, gerade würde ich nicht in die Kreisliga zurückwollen“, sagt der 43-Jährige. Es sei die spannende Mischung aus Teamgeist und Ambition, die das Engagement beim Fusionsklub reizvoll machen.