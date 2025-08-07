Es läuft noch nicht nach Maß für Kleve. – Foto: Jens Terhardt

1. FC Kleve läuft seiner Form weiterhin meilenweit hinterher Vier Tage vor dem ersten Pflichtspiel liegt beim Oberligisten fußballerisch weiter einiges im Argen. Gegen Bezirksligist TuS Xanten verliert das Team mit 2:3.

Trainer Umut Akpinar hatte sich die letzten Auftritte seiner Mannschaft in Testspielen nur auf Video anschauen können, weil er in Urlaub war. Nun konnte sich der Coach des 1. FC Kleve wieder aus nächster Nähe einen Eindruck über den Stand der Dinge beim Oberligisten verschaffen. Die Bestandsaufnahme fiel nicht positiv aus nach dem 2:3 (0:1) beim Bezirksligisten TuS Xanten, der dritten Niederlage in Folge. „Das war kein gutes Testspiel. Ich bin absolut nicht zufrieden. Diese Leistung kann nicht unser Anspruch sein“, so Akpinar. Der 1. FC Kleve war vier Tage vor dem ersten Pflichtspiel im Niederrheinpokal beim Nettetaler B-Ligisten SuS Schaag und elf Tage vor dem kniffligen Auftakt in der Meisterschaft beim Neuling Holzheimer SG meilenweit davon entfernt, in einer passablen Form für das Unternehmen Oberliga-Klassenerhalt zu sein.

Gestern, 19:15 Uhr TuS Xanten TuS Xanten 1. FC Kleve 1. FC Kleve 3 2 Abpfiff Zwar gab es in läuferischer und kämpferischer Hinsicht eine deutliche Steigerung im Vergleich zum 1:3 am Sonntag beim Landesligisten 1. FC Lintfort. Doch fußballerisch liegt weiter viel im Argen beim 1. FC Kleve. Die Wurzel allen Übels ist aktuell die akute Offensivschwäche. Das Spiel ist zu statisch, weil sich die Angreifer zu wenig bewegen. Sie verlieren die Bälle oft sehr schnell. Überraschungsmomente im Spiel fehlen fast komplett. Und weil die Offensivkräfte so wenig zustande bringen, meinen die Abwehrspieler, sich vermehrt in den Angriff einschalten zu müssen. Deshalb fehlt es an der Balance im Spiel.

Viel Schatten, wenig Licht „Wir wollten teilweise zu viel und haben kopflos gespielt“, so Akpinar. Das führte zu einem 0:3-Rückstand durch Gegentore in der 15., 52., und 56. Minute, wobei beim 0:2 eine klare Xantener Abseitsstellung übersehen wurde. Der Trainer hatte schon zur Pause reagiert. Akpinar nahm Mittelstürmer Dario Gerling und Joel Agbo, der auf der rechten Außenbahn die Dribblings wieder übertrieb, aus dem Spiel.