1. FC Kleve klärt weitere Personalien

Ein Youngster war am Sonntag der Lichtblick bei der 0:3-Niederlage des 1. FC Kleve beim VfB Hilden, die das Team im Rennen um den Klassenerhalt wieder ein Stück zurückgeworfen hat. Der 18-jährige A-Jugend-Spieler Emil Oerding feierte ein beachtliches Debüt im Trikot des Vorletzten der Oberliga, den jetzt sechs Punkte vom rettenden Ufer trennen, weil die Konkurrenz im Abstiegskampf ordentlich gepunktet hat.
Emil Oerding ist einer der Akteure, die für den Weg stehen, den der 1. FC Kleve aus finanziellen Gründen einschlagen muss. Der Verein ist mehr denn je darauf angewiesen, dass Akteure aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung in die Erste Mannschaft schaffen können. Dass Oerding dies in der kommenden Saison gelingen wird, daran hat nicht nur Georg „Schorsch“ Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, keinen Zweifel. Deshalb hat der 18-Jährige bereits vor einiger Zeit einen Vertrag erhalten.
Abwehrspieler Timo Sanders und Stürmer Ole Kook, im Sommer zum Oberligisten gewechselt, werden weiter für den 1. FC Kleve spielen. Sanders hat am Sonntag in Hilden auf der rechten Abwehrseite gezeigt, dass er sich in dieser Saison weiterentwickelt hat. Auch Stürmer Kook hat Fortschritte gemacht, obwohl ihm der Durchbruch nach dem Wechsel vom Bezirksligisten SV Haldern noch nicht gelungen ist. Doch er ist wie Sanders ein Spieler mit Perspektive.
Das gilt auch für den ersten Neuzugang. Ein Talent kehrt vom Bocholter Hünting zurück. Sam Jansen, derzeit Stammspieler in der A-Jugend des 1. FC Bocholt, die in der Niederrheinliga auf Platz sechs steht, läuft künftig wieder am Bresserberg auf. Der defensive Mittelfeldakteur hat für den 1. FC Kleve in der B-Jugend noch in der Niederrheinliga gespielt, ehe er nach Bocholt wechselte.
„In der Halle könnten wir schon einmal antreten“, stellt Mewes in der ihm eigenen Art mit Blick auf den Stand der Dinge in Sachen Personal für die kommende Saison fest. Der Sportliche Leiter hofft, dass er schon bald so viele Spieler beieinanderhat, dass der 1. FC Kleve auch auf dem Platz in Sollstärke auflaufen kann. Die Gespräche mit weiteren Akteuren des aktuellen Kaders laufen.
Mewes macht keinen Hehl daraus, dass die sportliche Situation seinen Job erschwert. „Es ist nicht leicht, mit Spielern zu verhandeln, wenn man nicht weiß, wohin die Reise geht“, sagt der Sportliche Leiter. Die Situation ist wiederum nicht neu für den 77-Jährigen, der über ein großes Netzwerk verfügt. Schließlich hat sich die sportliche Zukunft des 1. FC Kleve schon in den vergangenen beiden Jahren erst kurz vor Saisonende entschieden.
Dass es für den 1. FC Kleve in puncto Klassenerhalt auch diesmal wieder ein Happy End geben wird, steht für Georg Mewes unverändert außer Frage. „Es wird schwer, aber ich glaube weiter daran, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, sagt er.