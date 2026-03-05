1. FC Kleve klärt weitere Personalien

Abwehrspieler Timo Sanders und Stürmer Ole Kook, im Sommer zum Oberligisten gewechselt, werden weiter für den 1. FC Kleve spielen. Sanders hat am Sonntag in Hilden auf der rechten Abwehrseite gezeigt, dass er sich in dieser Saison weiterentwickelt hat. Auch Stürmer Kook hat Fortschritte gemacht, obwohl ihm der Durchbruch nach dem Wechsel vom Bezirksligisten SV Haldern noch nicht gelungen ist. Doch er ist wie Sanders ein Spieler mit Perspektive.

Mewes hat mittlerweile weitere Personalien geklärt. Aktuell stehen sieben Akteure für die Saison 2026/27 unter Vertrag. Abwehrchef Philipp Divis, Torhüter Henning Divis und Mittelfeldakteur Niklas Klein-Wiele haben dem Sportlichen Leiter wie Emil Oerding bereits vor einiger Zeit die Zusage gegeben. Jetzt haben zwei weitere Akteure ihre Verträge verlängert. Zudem steht ein erster externer Neuzugang fest.

Rückkehr aus Bocholt

Das gilt auch für den ersten Neuzugang. Ein Talent kehrt vom Bocholter Hünting zurück. Sam Jansen, derzeit Stammspieler in der A-Jugend des 1. FC Bocholt, die in der Niederrheinliga auf Platz sechs steht, läuft künftig wieder am Bresserberg auf. Der defensive Mittelfeldakteur hat für den 1. FC Kleve in der B-Jugend noch in der Niederrheinliga gespielt, ehe er nach Bocholt wechselte.

„In der Halle könnten wir schon einmal antreten“, stellt Mewes in der ihm eigenen Art mit Blick auf den Stand der Dinge in Sachen Personal für die kommende Saison fest. Der Sportliche Leiter hofft, dass er schon bald so viele Spieler beieinanderhat, dass der 1. FC Kleve auch auf dem Platz in Sollstärke auflaufen kann. Die Gespräche mit weiteren Akteuren des aktuellen Kaders laufen.

Mewes macht keinen Hehl daraus, dass die sportliche Situation seinen Job erschwert. „Es ist nicht leicht, mit Spielern zu verhandeln, wenn man nicht weiß, wohin die Reise geht“, sagt der Sportliche Leiter. Die Situation ist wiederum nicht neu für den 77-Jährigen, der über ein großes Netzwerk verfügt. Schließlich hat sich die sportliche Zukunft des 1. FC Kleve schon in den vergangenen beiden Jahren erst kurz vor Saisonende entschieden.

Dass es für den 1. FC Kleve in puncto Klassenerhalt auch diesmal wieder ein Happy End geben wird, steht für Georg Mewes unverändert außer Frage. „Es wird schwer, aber ich glaube weiter daran, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, sagt er.